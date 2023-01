Deux marques de mode emblématiques apportent du mouvement et de la perspective au style américain moderne et rendent hommage à leur ami Stephen Boss (surnommé tWitch)

TORONTO, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Ce printemps, Gap est fière de s'associer à Ouigi Theodore , fondateur et directeur artistique de The Brooklyn Circus - une marque haïtienne de prêt-à-porter d'inspiration historique indispensable pour les créateurs de tendances culturelles et les connaisseurs de mode. La capsule à édition limitée Gap × The Brooklyn Circus sera lancée le 31 janvier et sera disponible sur les sites Web des deux marques, dans certains magasins Gap et dans le magasin phare de The Brooklyn Circus à Boerum Hill, à Brooklyn, près de New York.

Gap X The Brooklyn Circus (Groupe CNW/Gap Canada)

Fusionnant l'approche sur la mode de The Brooklyn Circus à travers l'histoire américaine et les articles emblématiques de Gap qui ont défini les normes de style et habillé des générations d'américains depuis 1969, la nouvelle collection explore les concepts d'individualité et de mouvement modernes - mélangeant le milieu universitaire, la musique et la culture noire au style urbain des années 1960 à aujourd'hui. Ce lancement a pour but de célébrer la communauté de The Brooklyn Circus et les efforts que la marque a déployés pour créer son « village mondial » au cours des 16 dernières années.

« Le style est une occasion pour nous d'être honnêtes. Les classiques sont à la base de tout ce que nous faisons chez The Brooklyn Circus et Gap est réputée pour son style américain classique », explique le fondateur et directeur artistique de The Brooklyn Circus, Ouigi Theodore. « Gap a toujours fait partie de mon histoire et c'est grâce à cette marque que je trouve de l'inspiration pour nos créations. Nous avons utilisé nos éléments graphiques et apporté cette explosion d'énergie et de culture aux modèles emblématiques de Gap. Je suis fier de ce que nous avons créé et honoré pour lancer une campagne avec Gap qui met en valeur diverses communautés. »

Conçue pour combler les écarts en matière de style, de genre et de génération, la collection Gap × The Brooklyn Circus comprend des produits emblématiques de chaque marque, y compris la veste universitaire et la veste kangourou à logo classique de Gap. Des coordonnés de style urbain tels que des chinos, des shorts de basketball, des pantalons en coton ouaté, une chemise Oxford à enfiler, une veste de rugby, une veste de travail et un coton ouaté ras du cou complètent la capsule, pouvant être agencés au jean emblématique de Gap. Certains modèles sont également offerts pour les enfants : le chandail à capuchon à logo, la veste universitaire, des t-shirts et des pantalons en coton ouaté parfaits pour un tandem avec votre mini. Des chapeaux, des sacs fourre-tout, des épinglettes, des bandanas et des chaussettes complètent le look.

Conçue par Len Peltier, directeur mondial de la création de Gap, la campagne a été immortalisée par le photographe John Midgley , qui a su souligner magnifiquement l'individualité à travers le prisme de la culture et du style américain. Les images reflètent magnifiquement la diversité de la communauté mondiale de The Brooklyn Circus et les différents liens culturels qui existent au sein de ce réseau puissant.

Les personnes en vedette dans la campagne sont :

Ouigi Theodore ( @thebkcircus ) - Fondateur et directeur artistique de The Brooklyn Circus

( ) - Fondateur et directeur artistique de The Brooklyn Circus Indya Moore ( @indyamoore ) - Actrice, modèle et défenseure de la communauté trans

( ) - Actrice, modèle et défenseure de la communauté trans Javon Walton ( @onwardwanna ) - Acteur, boxeur et futur champion du monde

( ) - Acteur, boxeur et futur champion du monde Bethann Hardison ( @bethannhardison ) - Représentante et conseillère de la marque, cette ancienne mannequin et agente est une ardente défenseure de la diversité depuis plus de 40 ans.

( ) - Représentante et conseillère de la marque, cette ancienne mannequin et agente est une ardente défenseure de la diversité depuis plus de 40 ans. Joy Oladokun ( @joyoladokun ) - Auteure-compositrice-interprète américaine, créant une musique influencée par son identité de femme queer de couleur

( ) - Auteure-compositrice-interprète américaine, créant une musique influencée par son identité de femme queer de couleur Yahdon Israël ( @yahdon ) - Passionné de livres, éditeur, écrivain, enseignant, père, fondateur du Literary Swag Book Club

( ) - Passionné de livres, éditeur, écrivain, enseignant, père, fondateur du Literary Swag Book Club Emily May Jampel ( @emilymayjampel ) - Cinéaste, conservatrice et actrice qui présente des histoires inédites, des nouvelles perspectives et des représentations par le biais de la narration et d'une collaboration créative

( ) - Cinéaste, conservatrice et actrice qui présente des histoires inédites, des nouvelles perspectives et des représentations par le biais de la narration et d'une collaboration créative Malik Tate ( @yoo_malik ) - Directeur de l'exploitation de The Brooklyn Circus

( ) - Directeur de l'exploitation de The Brooklyn Circus Alpha Diallo - Jeune organisatrice du Liberation Program de The Brotherhood Sister Sol, qui préconise le soutien en matière de santé mentale pour les élèves des écoles publiques de New York .

The Brooklyn Circus et Gap regrettent le décès du fameux Stephen « tWitch » Boss, qui était un partisan de longue date de la communauté BKc, du travail de Ouigi et un élément essentiel de cette campagne grâce à son amitié personnelle avec Ouigi Theodore.

« La première fois que Stephen et moi avons vu ses images de la campagne, nous avons eu les larmes aux yeux. Il a été très ému par la façon dont elles capturaient sa véritable essence et il était ravi que le monde les voie », a déclaré sa femme, Allison Holker Boss. « Nous rendons hommage à la vie de Stephen en partageant ces images qui illustrent à la joie et à la lumière qu'il a apportées à tous ceux qui l'entourent. »

En l'honneur de Stephen, Gap soutient The 988 Lifeline en faisant un don à Vibrant Emotional Health. The 988 Lifeline fournit un soutien émotionnel gratuit et confidentiel et des conseils de crise aux personne en crise ou en détresse émotionnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à travers les États-Unis.

La campagne Gap × The Brooklyn Circus débutera le 31 janvier dans les médias numériques, les réseaux de la marque Gap, les réseaux de la marque BKc et le magasin phare de BKc à Brooklyn. Suivez le mouvement @gap @thebkcircus.

À PROPOS DE GAP @gap et @gapkids

Gap est une experte du style américain moderne. Fondée à San Francisco en 1969, la marque Gap continue à tirer parti de son héritage axé sur le denim et les kakis fabriqués dans le cadre de Washwell, le programme d'économie d'eau de Gap qui utilise moins d'eau que les méthodes de lavage de vêtements conventionnelles dans une proportion minimale de 20 pour cent. Gap est une marque de style de vie qui comprend des vêtements et accessoires pour adultes, les collections Gap Teen, Gap Kids, babyGap, Gap Maternity, Gap Body, GapFit, Yeezy Gap et Gap Home. La marque sert ses clients en ligne et dans des magasins de détail exploités par l'entreprise ou par des franchisés dans le monde entier et offre également à ses clients soucieux d'économiser des collections exclusives à ses magasins Gap et Gap Entrepôt. Gap est la marque éponyme du principal détaillant mondial, Gap Inc. ( GPS à la bourse de New York), qui détient entre autres les marques Old Navy, Gap, Athleta et Banana Republic. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gapinc.com.

À PROPOS DE THE BROOKLYN CIRCUS @thebkcircus

Ouigi Theodore, directeur de la création de The Brooklyn Circus, a cultivé un style unique qui a été reconnu non seulement par les experts de la mode de New York, mais aussi par les amateurs de mode urbaine en Europe, en Afrique du Sud, au Japon, en Corée et au Royaume-Uni. Il est connu et s'est imposé comme un avant-gardiste en matière de tendances pour les agences de publicité et de marketing qui cherchent à se démarquer sur le marché. Il a été conseiller à l'occasion de campagnes pour des marques comme Hennessy/LVMH, Sean John Vote or Dies, Toyota, Casio G-Shock, American Express, PF Flyers, Liberty Fairs, ENVSN FEST, New Balance, Reebok, Deutsch Advertising, Sennheiser Audio. En tant que fondateur de The Brooklyn Circus, l'un des concepts de vente au détail les plus influents des États-Unis, il voyage beaucoup pour partager le point de vue de The Brooklyn Circus/BKc et de 100-Year plan of Style + Character. Plus récemment, The Brooklyn Circus a collaboré avec Macy's, Jack Daniels et Todd Snyder.

SOURCE Gap Canada

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Gap : Jessica Shamess, [email protected]; BKc : Bryan Pierce, [email protected], Malaika Hollis, [email protected]