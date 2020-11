Gangnam envisage d'étendre les capacités de son service de guide touristique «TheGangnam»

La plateforme mobile « TheGangnam » offre des informations essentielles du district, notamment sur la circulation, les accidents ou les catastrophes naturelles, l'environnement, le tourisme, les commodités et bien d'autres. Elle est en voie de devenir une application incontournable pour les visiteurs et les résidents de Gangnam.

Les voyageurs internationaux peuvent profiter de services à guichet unique qui leur permettent d'obtenir tous les renseignements sur le district, y compris le calendrier des événements, les restaurants, l'hébergement, les lieux touristiques, les visites de la ville, les systèmes WiFi publics ou les toilettes publiques. L'application offre également des services de traduction en temps réel axés sur l'IA dans 82 langues pour faciliter la communication entre les touristes et la population locale. De plus, elle permet de jumeler les utilisateurs avec des coordonnateurs médicaux accrédités, dans l'espoir de promouvoir le tourisme médical.

L'application fournit également des renseignements en temps réel sur la pollution de l'air touchant les particules ultrafines, les particules fines, la température et l'humidité, et le niveau de bruit grâce à un capteur atmosphérique de polluants toxiques. Elle permet également de répertorier les aires de stationnement publiques et privées et les secteurs où les espaces de stationnements sont réservés en priorité aux résidents. Son capteur fondé sur l'IdO permet aux utilisateurs de réserver des espaces de stationnement et de payer pour ceux-ci.

Les visiteurs du bureau du district peuvent obtenir leur numéro de file d'attente à l'avance à partir de l'application afin de réduire leur temps d'attente. L'application offre des renseignements disponibles en numérisant les codes QR avec l'application lors de la visite, des services de livraison en ligne associés au marchés de l'alimentation pour les gens dans le besoin, et des possibilités d'emploi.

Elle offre également du contenu sur l'économie du partage qui reflète les tendances actuelles. Il est possible de s'inscrire et de partager ses connaissances et ses talents par l'entremise de cours d'anglais ou d'éducation physique, et d'offrir des espaces physiques ou des produits comme des espaces de bureaux, des jouets, des livres ou des outils.

L'application Gangnam a reçu la certification « Good Content » et le prix Argent du ministère des Sciences et des technologies de l'information et de la communication en 2019.

« Nous envisageons d'offrir des services d'application des règlements relatifs au stationnement et des services d'administration publique fondés sur l'IA par l'intermédiaire desquels les utilisateurs pourront contester leurs contraventions. Ce plan fera appel au « Gangnam-bot », la solution de clavardage robotisé fondée sur l'IA qui a reçu le prix du ministre en 2017. Nous ferons de notre mieux pour élever l'application « TheGangnam », une solution qui combine toutes les technologies de base de la quatrième révolution industrielle, y compris l'IdO, la chaîne de blocs et l'IA, au rang de meilleure application en Corée », a déclaré M. Yoon Jong-min, directeur de la stratégie Smart City au sein du gouvernement du district de Gangnam.

