VANCOUVER (C.-B.), 31 août 2022 /CNW - GameOn Entertainment Technologies Inc. (« GameOn ») (CSE : GET) (OTCQB : GMETF), une société de technologie de jeu de premier plan qui s'est associée avec les plus grands IP du monde pour lancer, exploiter et monétiser des jeux Web3, a déposé aujourd'hui ses états financiers du deuxième trimestre et fourni une mise à jour de milieu d'année comme suit.

Prêt stratégique

À la suite du dépôt des états financiers du deuxième trimestre, la Société a annoncé la conclusion d'une convention de prêt avec Proje Ventures Inc. pour un montant de 550 000 $ US - un chiffre intentionnel que la direction estime nécessaire pour atteindre la rentabilité en 2023.

« La convention conclue avec Proje constitue un partenariat qui nous permet non seulement de survivre aux conditions actuelles du marché, mais aussi de prospérer au-delà, a déclaré le chef de la direction de GameOn, Matt Bailey. Nous sommes arrivés au milieu de l'année 2022, mais aussi à mi-chemin d'un plan stratégique triennal, et cette aide financière nous maintient sur la bonne voie. »

Plan triennal : Créer, vendre et réaliser des bénéfices

L'exercice 2021 a été celui de la création L'entreprise a généré 5,8 M$ dans le cadre du processus d'inscription à la cote, ce qui nous a permis d'embaucher du personnel clé, d'acquérir une entreprise imaginaire et de positionner notre technologie interentreprises de façon à ce qu'elle soit vendable et évolutive. La Société a donné la priorité à une plateforme réutilisable afin de ne jamais avoir à tout recommencer à zéro. Ainsi, GameOn peut être mise sur pied et être totalement opérationnelle avec de nouveaux partenaires en quelques semaines, et non en quelques mois ou quelques années, ce qui lui permet de se démarquer sur le marché. L'exercice 2021 ayant été axé sur la création, les dépenses étaient naturellement plus élevées.

L'exercice 2022 a été celui de la vente et de la démonstration de la demande de notre produit. La direction est fermement convaincue que cet objectif a été atteint. La plateforme étant créée, les dépenses sont considérablement plus faibles et la Société a travaillé sans relâche pour se constituer une clientèle. GameOn compte désormais plus de 10 partenariats annoncés, en cours d'élaboration ou contractuels. Aux premier et deuxième trimestres de 2022, GameOn a déclaré un revenu de 330 481 $, ce qui représente une hausse par rapport au revenu de 10 081 $ déclaré au premier semestre de 2021. La direction pense que la Société est en voie d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 M$ d'ici la fin de l'exercice, avec un bénéfice brut prévu de 80 %.

L'exercice 2023 devrait être celui de la rentabilité. L'objectif de la Société est d'augmenter le nombre de clients et les revenus sans devoir accroître considérablement les dépenses. La technologie en plateforme de GameOn lui permettra d'atteindre ces objectifs. En continuant de mettre l'accent sur les ventes, la direction est convaincue que la Société doublera au moins ses revenus et sera rentable en 2023.

« Bien que le marché ait été influencé par des facteurs qui échappent à notre contrôle, nous avons maintenu le cap sur le plan triennal, a déclaré M. Bailey. Nous nous engageons à offrir une valeur à long terme et durable aux actionnaires, et la direction est fermement convaincue que nous sommes sur la bonne voie. »

Faits marquants sur les partenaires

Cette croissance importante est attribuable au fait que des partenariats ont été récemment annoncés et que les revenus ont commencé à connaître une forte augmentation. La rémunération de GameOn par ses partenaires repose sur trois éléments différents : les frais uniques d'installation, les frais de licence mensuels récurrents et une part des revenus générés par ses produits.

Ce mois-ci, GameOn a lancé le jeu « Bet on Women » pour la Gaming Society et la WNBA publié dans SportBusiness . Il s'agit de notre premier produit sous licence de la Major League qui met l'accent sur les logos des ligues et des équipes. Comme il y en aura beaucoup d'autres, il ne s'agit pas du dernier.

En mars, GameOn a lancé un « bracket » à l'occasion de la March Madness (folie du mois de mars) pour Just Women's Sports et DICK'S Sporting Goods. JWS et DICK'S ont versé la somme de 150 000 $ US au propriétaire du « bracket » gagnant. Il s'agissait du plus grand prix jamais décerné dans l'histoire du basketball universitaire féminin.

Au quatrième trimestre, GameOn lancera son produit le plus ambitieux à ce jour en partenariat avec Tetavi, comme annoncé plus tôt cette année. Le produit permet aux amateurs de découvrir de nouvelles œuvres musicales, de réaliser des investissements sur des artistes et des chansons, de créer leur propre « maison de disques » et de recevoir des redevances sur les écoutes et des classements musicaux. Le jeu Web 3 tirera parti des possibilités de la technologie de la chaîne de blocs afin de faciliter l'exercice des droits de propriété et la distribution des redevances.

La semaine dernière, GameOn a annoncé son nouveau partenariat avec RDB Car Club. RDB octroiera une licence pour la technologie de GameOn à stimuler l'engagement, la rétention et les revenus Web 3 par l'entremise des jeux. RDB est un magasin de personnalisation automobile dont les clients sont notamment le mannequin Kendall Jenner, le champion du Super Bowl de la NFL Jalen Ramsey, Dwight Howard, huit fois étoile de la NBA, et les auteurs-compositeurs-interprètes prodiges Khalid et Billie Eilish.

L'an dernier, GameOn a lancé un jeu de cricket pour MX Player, la plus grande application de diffusion vidéo en continu en Inde, avec plus de 1 milliard de téléchargements . Le jeu a rassemblé plus de 500 000 joueurs et de nombreuses prévisions ont été faites.

M. Bailey a déclaré : « Quelles sont maintenant les prochaines étapes? 2022 demeure l'année de la vente. Nous sommes déterminés à terminer l'année de la façon dont nous l'avons commencée : avec un nombre plus important d'ententes de partenariat. Vous pouvez vous attendre à ce que les prochaines nouvelles sur nos activités mettent l'accent sur les nouveaux clients et que cela se répercute en conséquence sur nos états financiers, tandis que nous nous concentrerons sur la rentabilité en 2023. »

Au nom du conseil d'administration :

Matt Bailey, directeur général et chef de la direction

GameOn Entertainment Technologies Inc.

[email protected]

À PROPOS DE GAMEON ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES INC.

GameOn (CSE : GET) (OTCQB : GMETF) s'associe aux plus grands IP sportifs, médiatiques et de divertissement au monde pour lancer des jeux Web3 générateurs de revenus et de création de marques. Nous transformons les amateurs en super-amateurs - en engageant, en retenant et en monétisant les audiences, et en profitant de l'ensemble du cycle économique des jeux Web3. Avec une équipe diversifiée de vétérans du Web3, des jeux, des sports et des médias ayant une expérience chez Take-Two Interactive, Twitch, EA, Dapper Labs et les Brooklyn Nets, GameOn travaille avec des diffuseurs, des réseaux de télévision, des plateformes de streaming, des ligues, des tournois et sociétés Web3 pour lancer les meilleurs jeux Web3 de leur catégorie. Les clients comprennent NBCUniversal, Bravo, MX Player, Gaming Society, RDB Car Club et Chibi Dinos.

