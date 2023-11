GameChange Solar signe un protocole d'entente avec Bison Energy pour mettre sur le marché australien cinq projets solaires

L'entreprise fournira son système Genius TrackerMC à des projets de développement totalisant 125 MW en Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria

NORWALK, Connecticut, 15 novembre 2023 /CNW/ - Le 26 octobre, GameChange Solar, un important fournisseur mondial de technologie de suiveurs solaires et d'équipements de montage à inclinaison fixe, a signé un protocole d'entente avec Bison Energy lors de la All Energy Australia Exhibition & Conference qui s'est tenue à Melbourne. Le protocole d'entente marque le début d'un partenariat entre les deux entreprises, qui travailleront ensemble à mettre sur le marché australien cinq projets solaires totalisant plus de 125 MW. En vertu de cette entente, GameChange Solar fournira son système Genius TrackerMC aux projets de développement de Bison Energy situés en Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria.

De gauche à droite : Patrick Lau (Bison Energy), Mark Daly (Bison Energy), Dane Archer (Bison Energy), Brendan Murphy (Bison Energy), Derick Botha (GameChange Solar), Mark Legge (GameChange Solar), Andres Hincapie (GameChange Solar) (PRNewsfoto/GameChange Solar)

« Nous sommes fiers de nous associer à Bison Energy dans le cadre de cette entente, a déclaré Derick Botha, directeur commercial chez GameChange Solar. Cette annonce est le point culminant de deux entreprises qui partagent une vision stratégique concordante de la relance de la planète par la production de parcs solaires, une source d'énergie renouvelable. Nous espérons que cela jettera les bases d'une alliance mondiale avec Bison Energy. »

Bison Energy est un promoteur international privé, un investisseur, une entreprise d'IAC et un propriétaire d'actifs pour des projets d'énergie renouvelable respectueux de l'environnement. Son siège social est situé à Tokyo, au Japon, et l'entreprise compte des bureaux en Europe, en Asie du Sud-Est, en Amérique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Bison Energy Australia se développe en Australie depuis 2017, le parc solaire de 350 MW de Walla Walla étant le projet pour lequel elle se distingue le plus. Depuis, l'entreprise a mis au point un vaste pipeline de parcs solaires de diverses tailles et de fermes solaires hybrides qui comprennent le stockage d'énergie, ainsi que des projets de stockage d'énergie autonomes.

Brendan Murphy, directeur national de Bison Energy en Australie et en Nouvelle-Zélande, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à GameChange Solar. Mark Legge et son équipe technique très expérimentée ont joué un rôle essentiel auprès de Bison Energy jusqu'à présent dans le cadre de l'un de nos projets en cours à Victoria. L'industrie des installations solaires est une industrie difficile, mais GameChange Solar a réussi à trouver un créneau sur le marché grâce à ses conceptions efficaces de préassemblage et de fixation rapide, qui impressionnent beaucoup l'équipe d'ingénierie de Bison Energy. Sur le plan commercial, ce type de conception nous permet d'économiser sur les coûts d'installation, ce qui, dans le contexte actuel, fait toute la différence. »

« Nous avons hâte de voir le produit final de GameChange Solar terminé et mis en service afin de pouvoir continuer à tenir notre promesse de soutenir les collectivités grâce à la production d'énergie propre et à la création d'emplois, et de contribuer à un environnement plus propre pour l'avenir, une promesse guidée par notre valeur fondamentale de tirer notre force de la nature », a ajouté M. Murphy.

GameChange Solar est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de suiveurs solaires utilisées dans des projets de production d'énergie solaire distribuée à l'échelle des services publics et au sol partout dans le monde. Nous avons livré plus de 29 GW de systèmes de suiveurs solaires et d'équipements de montage à inclinaison fixe. Ces systèmes allient une installation rapide, une qualité fiable et une valeur inégalée grâce à une ingénierie supérieure, une conception innovante et une fabrication à grande échelle. Nos produits permettent aux panneaux solaires des centrales électriques de suivre les mouvements du soleil dans le ciel et d'optimiser le rendement des centrales tout en protégeant le réseau contre les conditions météorologiques dommageables. En outre, GameChange Solar, par l'intermédiaire de sa filiale GeniusBOS, développe un portefeuille de produits pour l'ensemble du système d'énergie renouvelable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site de GameChange Solar.

