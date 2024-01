La Banque brésilienne de développement (BNDES) octroie le certificat FINAME aux suiveurs solaires de l'entreprise pour répondre aux exigences de contenu local du Brésil

NORWALK, Connecticut, 23 janvier 2024 /CNW/ - GameChange Solar (GCS), un important fournisseur mondial de solutions de pointe et rentables de suiveur solaire pour les centrales photovoltaïques au sol, a annoncé l'ouverture d'une nouvelle usine, un centre de formation, de maintenance et d'assistance technique exclusivement pour ses systèmes de suivi solaire Genius Tracker™ à Feira de Santana (Bahia), au Brésil.

Les travailleurs de l’usine brésilienne de GameChange Solar construisent des composants Genius Tracker(TM)

L'usine brésilienne, située à Feira de Santana (Bahia), est entrée en service en novembre 2023. Sa capacité de production atteint l'équivalent de 2,5 GW pour les suiveurs et peut être augmentée pour répondre à une demande supplémentaire. En plus de desservir le marché local, l'usine brésilienne pourra fournir des unités Genius Tracker à d'autres pays d'Amérique latine.

En outre, la BNDES a accordé la certification FINAME à l'entreprise pour ses suiveurs solaires Genius Tracker, une garantie pour ses clients de l'industrie que ses systèmes répondent aux exigences du Brésil en matière de contenu et de processus de fabrication.

« L'ouverture de notre nouvelle usine au Brésil démontre l'engagement de GameChange Solar envers l'économie solaire brésilienne », a déclaré Vikas Bansal, président international de GameChange Solar. « En tant que chef de file mondial et fournisseur de technologie de suiveur solaire, nous sommes ravis d'être opérationnels, certifiés FINAME, et de fournir des emplois de haute qualité dans le domaine de l'énergie solaire dans l'un des marchés solaires dont la croissance est la plus rapide au monde. Nous sommes prêts à travailler et nous commencerons à traiter les commandes immédiatement. »

Ion Acosta, directeur des opérations et responsable du Brésil chez GameChange Solar, a ajouté : « Le fait d'avoir l'usine et le centre de service en plus de notre siège social à São Paolo est un grand pas en avant pour nous au Brésil. Nous serons en mesure d'offrir un service inégalé à nos clients en leur offrant des services de fabrication, de formation, de service et de soutien dans le pays. »

Selon les récentes prévisions d'Absolar, l'association brésilienne de l'énergie solaire, les nouveaux investissements dans l'industrie de l'énergie solaire photovoltaïque brésilienne pourraient dépasser 38,9 milliards de BRL (7,8 milliards de dollars) en 2024, les promoteurs devant installer l'équivalent de plus de 9,3 GW en capacité solaire cette année.

GameChange Solar est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de suiveurs solaires utilisées dans des projets de production d'énergie solaire distribuée à l'échelle des services publics et au sol partout dans le monde. Nous avons livré plus de 26 GW de systèmes de suiveurs solaires et d'équipements de montage à inclinaison fixe. Ces systèmes allient une installation rapide, une qualité fiable et une valeur inégalée grâce à une ingénierie supérieure, une conception innovante et une fabrication à grande échelle. Nos produits permettent aux panneaux solaires des centrales électriques de suivre les mouvements du soleil dans le ciel et d'optimiser le rendement des centrales tout en protégeant le réseau contre les conditions météorologiques dommageables.

En outre, GameChange Solar, par l'intermédiaire de sa filiale GeniusBOS, développe un portefeuille de produits pour l'ensemble du système d'énergie renouvelable.

