GameChange Solar est fière d'avoir été choisie par Tata Power, l'un des principaux producteurs indépendants d'électricité en Inde et membre du groupe Tata. Il s'agit du plus grand projet solaire utilisant des suiveurs à axe unique en Inde, et le Genius Tracker MC 1P de GameChange Solar a été sélectionné pour le projet en raison des conditions de sol difficiles et des vents violents dans la région. Le Genius Tracker MC est conçu spécialement pour ces conditions.

Le projet, qui n'était que partiellement construit à l'époque, a résisté au cyclone Tauktae lorsqu'il a frappé en mai 2021. Il s'agit du cyclone le plus puissant à avoir frappé le Gujarat depuis 1998, avec des vents de vitesse supérieure à 160 km/h et laissant derrière lui des arbres et des poteaux électriques déracinés. Grâce à la qualité de l'ingénierie et de la construction du Genius TrackerMC , aucun dommage n'a été causé à la partie de l'installation construite à ce moment-là.

GameChange Solar a également démontré son engagement envers l'Inde; plus de 20 % des matériaux du Genius TrackerMC provenaient du pays. GameChange Solar vise à s'approvisionner localement en pièces et systèmes à plus de 50 % dans le cadre de tous ses prochains projets en Inde.

Voici la déclaration de Vikas Bansal, chef de l'exploitation de la division internationale de GameChange Solar : « Nous sommes heureux que la technologie Genius TrackerMC ait été sélectionnée pour le projet d'Ahmedabad. Nous sommes impatients de présenter la technologie de pointe Genius TrackerMC de GameChange Solar dans le cadre d'autres projets en Inde. En tant que chef de file mondial de l'industrie solaire, nous nous efforcerons d'avoir un impact sur l'approvisionnement en énergie propre dans tout le sous-continent indien. »

Les demandes de renseignements des médias peuvent être adressées à notre personne-ressource, Derick Botha, au +1 302 528-2125.

Courriel : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1592981/GameChange_Solar.jpg

SOURCE GameChange Solar

Liens connexes

http://www.gamechangesolar.com