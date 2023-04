NORWALK, Connecticut, le 20 avril 2023 /CNW/ - GameChange Solar a annoncé aujourd'hui que les produits vendus de 29 GW de GameChange Solar pour les systèmes Genius Tracker™ et MaxSpan™, une fois installés, prendront en charge des modules qui fourniront de l'énergie solaire renouvelable pour l'équivalent d'environ 5,8 millions de foyers et de plus de 15 millions de personnes dans le monde.

GameChange Solar fournit de l’électricité solaire à plus de 15 millions de personnes dans 5,8 millions de foyers (PRNewsfoto/GameChange Solar)

Voici la déclaration d'Andrew Worden, chef de la direction de GameChange Solar : « Il est gratifiant de voir que GameChange Solar a un réel impact dans la poursuite de notre mission en contribuant à faire de l'électricité solaire la technologie de production d'électricité la moins coûteuse au monde. Cette importante mission nous a permis d'aider à fournir de l'électricité solaire à environ 15 millions de personnes. Nous sommes d'avis que notre croissance rapide au cours des prochaines années augmentera considérablement ce chiffre. »

Les demandes de renseignements des médias peuvent être adressées à notre personne-ressource, Derick Botha, au +1 302 528-2125.

Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://www.gamechangesolar.com /

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2058560/GameChange_Solar_Supplying_Electricity.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

SOURCE GameChange Solar