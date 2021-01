NEW YORK, 8 janvier 2021 /CNW/ - GameChange Solar a annoncé aujourd'hui le lancement de BifacialReflector™, une nouvelle technologie en attente de brevet qui augmente considérablement la production d'énergie pour le GameChange Solar Genius Tracker™ avec modules bifaciaux. La technologie est constituée d'une surface solide permanente très réfléchissante (0,95 albédo) pouvant faire jusqu'à 4 m de large et qui réfléchit la lumière depuis le niveau du sol jusqu'à l'arrière des modules bifaciaux. Cette technologie constitue une amélioration importante par rapport aux autres solutions puisqu'il ne s'agit pas d'une couverture d'une durée de vie limitée et qui nécessite un entretien constant. BifacialReflector™ est une solution autonettoyante durable (40 ans). Les réflecteurs munis de modules bifaciaux peuvent aller jusqu'à améliorer la production de 15 à 20 %, ce qui représente un gain d'environ 5 à 8 % par rapport aux autres miroirs-facettes à deux faces qui ne sont pas dotés de la technologie BifacialReflector™.