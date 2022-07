« Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour ces trois importants projets en Colombie, a déclaré Mercedes Pereyra Boue, directrice du développement des marchés internationaux chez GameChange Solar. À titre d'entreprise reconnue à l'échelle mondiale pour la qualité de ses héliostats à axe unique, nous anticipons une croissance significative et constante dans plusieurs marchés d'importance, y compris le marché colombien. Nous travaillons sans relâche pour offrir à nos clients de la formation et un soutien local exemplaire, afin qu'ils puissent installer et exploiter efficacement notre système Genius TrackerMC, réputé pour sa fiabilité et son optimisation. »