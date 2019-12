GameChange Solar : commandes de systèmes Genius Tracker™, 200 MW, pour l'Amérique du Sud

NEW YORK, 15 décembre 2019 /CNW/ - GameChange Solar a annoncé aujourd'hui avoir reçu des commandes de systèmes Genius Tracker™, soit plus de 200 MW, pour l'Amérique du Sud. La livraison du premier système a commencé dans le courant de ce mois-ci. GameChange, qui dispose d'équipes de soutien technique expérimentées sur le terrain, a pu mener à bien rapidement la construction et la mise en service de grandes centrales électriques, à échelle industrielle, dans le monde entier.