NORWALK, Connecticut, le 13 oct. 2023 /CNW/ -- GameChange Solar, un fournisseur mondial de solutions d'installations solaires, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord portant sur la fourniture de systèmes de suiveurs solaires qui a pour objectif de soutenir un projet solaire de 560 MW en Égypte, en collaboration avec CEEC-ZTPC, une entreprise spécialisée dans les domaines de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction, dont le siège social est situé en Chine et qui mène des projets de développement énergétique dans plusieurs pays.

GameChange Solar annonce un accord historique portant sur la fourniture de systèmes de suiveurs solaires en Égypte pouvant soutenir une capacité de 560 MW (PRNewsfoto/GameChange Solar)

L'accord signé entre GameChange Solar China et CEEC-ZTPC, un fournisseur renommé de solutions d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction solaires dans le secteur des énergies renouvelables, renforce un partenariat qui ambitionne de révolutionner l'industrie de l'énergie solaire. En vertu des termes de l'accord, GameChange Solar fournira ses systèmes de suiveurs solaires afin d'optimiser la production d'énergie destinée à être utilisée dans le futur parc solaire de Kom Ombo, situé en Égypte et en cours de développement par Africa Middle East Asia Power (« AMEA »).

« Nous sommes ravis de nous associer à CEEC-ZTPC dans le cadre de ce projet solaire prestigieux, a déclaré Derick Botha, directeur commercial chez GameChange Solar. Cette collaboration renforce notre vision commune qui aspire à accélérer l'adoption de sources d'énergie renouvelables et de promouvoir le développement durable à l'échelle mondiale. Nous croyons que nos systèmes de suiveurs solaires peuvent libérer le potentiel de ce projet, en soutenant le rendement énergétique et en réduisant l'empreinte carbone. »

GameChange Solar fournira son système Genius Tracker™ 1P 2R pour ce projet. « Nous sommes ravis de travailler avec GameChange Solar, le chef de file mondial dans le domaine des suiveurs solaires, a déclaré Yang Sicheng, vice-directeur général de CEEC-ZTPC Intl. Nous sommes impatients de collaborer harmonieusement dans le cadre de ce projet. »

Avec plus de dix ans d'expérience dans les domaines du développement, de la fabrication et de la vente de systèmes à inclinaison fixe et de systèmes de suiveurs, les produits de GameChange Solar ont été déployés avec succès dans de nombreux projets à travers de nombreux marchés à l'international.

À propos de GameChange Solar

GameChange Solar s'est donné pour mission de fournir de l'énergie solaire propre pour alimenter la planète. Nous contribuons à cet objectif en réduisant les coûts des équipements de montage à inclinaison fixe et des systèmes de suiveurs. Les systèmes proposés par GameChange allient une installation rapide, une qualité fiable et une valeur inégalée grâce à une ingénierie supérieure, une conception innovante et une fabrication à grande échelle.

Le siège social de GameChange Solar se trouve aux États-Unis, et son portefeuille comprend le système innovant Genius Tracker™, ainsi que les systèmes MaxSpan™ à inclinaison fixe et Pour-In-Place™, installé et fixé au sol.

