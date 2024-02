L'augmentation de la capacité de fabrication au pays permet à l'entreprise de fournir des systèmes de suiveurs solaires comprenant 70 % de contenu national, avec la possibilité d'augmenter le pourcentage à plus de 85 %.

NORWALK, Connecticut, 21 février 2024 /CNW/ - GameChange Solar (GCS), un fournisseur mondial de premier plan de solutions de pointe et rentables de suiveurs solaires pour des centrales photovoltaïques au sol, a fait progresser un engagement important à l'égard de la fabrication aux États-Unis en annonçant son expansion à 35 GW de capacité de fabrication nationale annuelle aux États-Unis pour les composants clés, comparativement à 24 GW en 2023. L'augmentation de la capacité de fabrication nationale permet à GameChange d'intégrer plus de 85 % de contenu national pour ses suiveurs Genius, selon les besoins des clients.

GameChange Solar a confirmé que le contenu produit aux États-Unis de ses suiveurs solaires sera de 70 % comme norme pour ses clients, plus de 85 % étant disponible sur demande. Le pourcentage de contenu national standard réaffirme l'engagement de la Société à soutenir la fabrication au pays et souligne sa position de chef de file de l'industrie en matière de capacité nationale. En raison de l'augmentation de la capacité de fabrication au pays, l'entreprise offre des engagements de capacité pluriannuels.

Depuis 2012, GameChange Solar a maintenu une solide capacité de production aux États-Unis et, avec une capacité de 35 GW, l'entreprise est devenue un chef de file de la fabrication au pays. Cette réalisation est soutenue par un réseau de plus de 30 établissements de fabrication répartis dans 16 États pour aider nos clients à se conformer aux exigences de la loi Inflation Reduction Act en matière de contenu national.

La capacité de fabrication de GameChange Solar aux États-Unis permet la production nationale de pièces de suiveurs, y compris des tubes de torsion, des poteaux, des contrôleurs, de l'équipement de montage de module comme des pannes et des SpeedClampsMC, des roulements, des pièces estampées et d'autres composants essentiels de suiveurs solaires.

Derick Botha, directeur commercial chez GameChange Solar, a déclaré : « Depuis des années, GameChange est un chef de file dans la fabrication de systèmes de suiveurs solaires aux États-Unis. Nous sommes fiers d'accroître notre contribution à l'augmentation de la production d'énergie solaire aux États-Unis, de participer à la création d'emplois dans le secteur de l'énergie propre et de contribuer à la transition énergétique mondiale. »

À propos de GameChange Solar

GameChange Solar est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de suiveurs solaires utilisées dans des projets de production d'énergie solaire distribuée à l'échelle des services publics et au sol partout dans le monde. Nous avons livré plus de 26 GW de systèmes de suiveurs solaires et d'équipements de montage à inclinaison fixe. Ces systèmes allient une installation rapide, une qualité fiable et une valeur inégalée grâce à une ingénierie supérieure, une conception innovante et une fabrication à grande échelle. Nos produits permettent aux panneaux solaires des centrales électriques de suivre les mouvements du soleil dans le ciel et d'optimiser le rendement des centrales tout en protégeant le réseau contre les conditions météorologiques dommageables.

