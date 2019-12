Gallagher nomme Dave Partington chef de la direction des opérations canadiennes de courtage

Partington s'est joint à Gallagher en 2012, dirigeant à l'origine les bureaux régionaux de Gallagher Heath au Royaume-Uni. En 2014, il s'est installé aux États-Unis afin de présider la Pratique Petites Entreprises pour le compte des opérations de courtage au détail en assurance de dommages de Gallagher. En sol américain, il a doublé les recettes de la pratique, créé une infrastructure de vente et de service, dirigé et mis en œuvre de multiples fusions, et amélioré les relations commerciales. Avant sa venue à Gallagher, Partington a occupé des postes de direction au sein de deux autres grandes firmes de courtage.

« Dave est un leader de l'industrie et, avec la croissance importante enregistrée partout au Canada dans les dernières années, personne n'est mieux placé que lui pour diriger les opérations canadiennes de courtage au détail en assurance de dommages », déclare Patrick M. Gallagher, président de Gallagher Canada, Caraïbes et Amérique du Sud.

« J'ai très hâte d'assumer mes nouvelles fonctions », déclare Partington. « Avec une solide équipe de direction déjà en place et des occasions de croissance extraordinaires, c'est une époque excitante pour Gallagher au Canada. »

À propos de Gallagher

Gallagher (NYSE : AJG) est une firme mondiale offrant des services de courtage en assurances, de gestion des risques et de services-conseils ayant son siège social à Rolling Meadows, en Illinois. La société mène ses opérations dans 48 pays et est en mesure de servir sa clientèle dans plus de 150 pays dans le monde grâce à un réseau de conseillers et de courtiers correspondants.

