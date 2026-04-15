MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - La société immobilière Galion annonce la réalisation de la plus grande transaction de son histoire avec l'acquisition de cinq grandes surfaces RONA et RONA L'Entrepôt situées sur la Rive-Sud de Montréal, pour un montant de plus de 100 millions de dollars. Les immeubles acquis sont situés à Saint-Bruno-de-Montarville, Brossard, Granby, Beloeil et Saint-Hyacinthe.

Marquant un jalon stratégique clé pour Galion, cette initiative se traduit par l'ajout de 620 000 pieds carrés à son portefeuille.

GALION RÉALISE LA PLUS IMPORTANTE ACQUISITION DE SON HISTOIRE AVEC L’ACQUISITION DE CINQ IMMEUBLES RONA ET RONA L’ENTREPÔT SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL (Groupe CNW/Galion)

À la suite de cette transaction, Galion porte son parc immobilier à 73 immeubles répartis à travers le Québec. Les actifs de l'entreprise frôlent désormais 1 milliard de dollars et l'organisation affiche clairement son ambition de doubler cette valeur à court terme.

Le portefeuille de Galion comprend des espaces de bureaux, des espaces commerciaux, des immeubles industriels légers ainsi que des stations-service, reflétant une stratégie de diversification solide et structurée à l'échelle du Québec.

« Cette acquisition marque un tournant dans l'histoire de Galion. Non seulement il s'agit de la plus importante transaction que nous ayons réalisée, mais elle nous permet également de continuer notre entrée dans le segment des grandes surfaces, un marché stratégique offrant des perspectives de croissance solides », a déclaré Yves Sanscartier, président de Galion.

« Ces acquisitions s'inscrivent pleinement dans notre vision de croissance soutenue et disciplinée. Elles renforcent la qualité et la diversification de notre portefeuille tout en consolidant notre présence sur la Rive-Sud de Montréal, un marché dynamique et attractif. Nous voyons un fort potentiel de création de valeur à long terme », a-t-il ajouté

Fondée sur une approche entrepreneuriale et une gestion active de ses actifs, Galion compte aujourd'hui 42 employés et poursuit son expansion avec détermination. Cette transaction confirme son positionnement comme acteur immobilier de premier plan au Québec et témoigne de sa volonté d'accélérer son développement dans les prochaines années. Notons que Galion a été créée par des entrepreneurs québécois accomplis, ayant réussi dans divers secteurs, et qui choisissent de réinvestir au Québec pour y créer de la valeur.

Autres actifs sur la Rive-Sud

L'acquisition des cinq grandes surfaces RONA et RONA L'Entrepôt renforce la présence de Galion sur la Rive-Sud où elle possède d'autres propriétés, notamment à Brossard avec le projet Jonxion réalisé il y a quelques années, à l'angle des boulevards Lapinière et du Quartier. Cet ensemble de quatre tours à bureaux, totalisant près de 500 000 pieds carrés, affiche un taux d'occupation de 98% et accueille des locataires prestigieux tel que Beneva, Hydro-Québec, General Electric, Vinci Construction, CYME International, OACIQ, Raymond Chabot Grant Thornton, Fédération des Caisses Desjardins du Québec, etc.

À propos de Galion

Galion est une société immobilière québécoise détenant un portefeuille de 73 immeubles à l'échelle de la province. Ses actifs, évalués à près de 1 milliard de dollars, se répartissent dans les secteurs des bureaux, du commerce de détail, de l'industriel et des stations-service. L'entreprise mise sur une stratégie de croissance ambitieuse et durable afin de créer de la valeur pour ses investisseurs et ses partenaires.

SOURCE Galion

Renseignements : Justin Meloche, [email protected], 514 995-9704