NEMLUVIO est le premier anticorps monoclonal homologué qui cible spécifiquement le récepteur alpha de l'IL-31, inhibant la signalisation de l'IL-31 1 . L'IL-31 est une cytokine neuro-immune qui provoque des démangeaisons et qui est impliquée dans l'inflammation et le dysfonctionnement de la barrière cutanée dans la dermatite atopique et le prurigo nodulaire 2-5 .

. La dermatite atopique est une maladie inflammatoire de la peau courante, chronique et accompagnée de poussées qui se caractérise par des démangeaisons persistantes ainsi que des lésions cutanées récurrentes. Elle touche jusqu'à 17 % des Canadiens à un moment de leur vie 2, 9-11 .

. Le prurigo nodulaire est une maladie cutanée neuro-immune chronique, débilitante et distincte, caractérisée par des démangeaisons intenses et des nodules cutanés épais couvrant de grandes zones du corps, avec une prévalence pouvant aller de 7 à 111 personnes sur 100 00012-15.

THORNHILL, ON, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Galderma Canada a annoncé l'homologation par Santé Canada de NEMLUVIO (némolizumab), le premier produit biologique de sa catégorie pour le traitement de la dermatite atopique modérée à grave et du prurigo nodulaire modéré à grave. NEMLUVIO a été homologué pour le traitement de la dermatite atopique modérée à grave chez les patients âgés de 12 ans et plus dont la maladie n'est pas suffisamment maîtrisée par les traitements topiques prescrits ou lorsque ces traitements ne sont pas recommandés. De plus, NEMLUVIO a été homologué pour le traitement du prurigo nodulaire modéré à grave chez les adultes dont la maladie n'est pas suffisamment maîtrisée par les traitements topiques prescrits ou lorsque ces traitements ne sont pas recommandés1.

« S'appuyant sur son vaste patrimoine en dermatologie, Galderma lance le premier anticorps monoclonal ciblant le récepteur alpha de l'IL-31 pour les Canadiens atteints de dermatite atopique ou de prurigo nodulaire », a déclaré Sophie Élise Michaud, Ph.D., Head Medical Affairs, Galderma Canada Inc. « NEMLUVIO représente une avancée importante qui répond à un besoin médical non satisfait et contribue à alléger le fardeau considérable de la maladie chez les patients atteints de l'une ou l'autre de ces affections. »

L'autorisation de mise en marché s'appuie sur les résultats solides des programmes d'essais cliniques de phase III ARCADIA et OLYMPIA dans la dermatite atopique et le prurigo nodulaire, respectivement.

Les essais de phase III ARCADIA 1 et ARCADIA 2 ont atteint leurs critères d'évaluation principaux et tous les critères d'évaluation secondaires clés, démontrant que NEMLUVIO, administré par voie sous-cutanée toutes les quatre semaines en association avec des corticostéroïdes topiques ou des inhibiteurs topiques de la calcineurine (+CST/ITC) comme traitement de fond, améliorait cliniquement les lésions cutanées et réduisait significativement les démangeaisons et les troubles du sommeil chez les patients âgés de 12 ans et plus atteints de dermatite atopique modérée à grave, par rapport au placebo +CST/ITC6. Un soulagement significatif des démangeaisons a été observé dès la semaine 16.

Les résultats des essais de phase III OLYMPIA 1 et OLYMPIA 2 ont montré que NEMLUVIO en monothérapie a satisfait à tous les critères d'évaluation principaux et secondaires clés et a apporté des améliorations importantes et cliniquement significatives relatives aux démangeaisons, aux lésions cutanées et aux troubles du sommeil chez les patients adultes atteints de prurigo nodulaire, par rapport au placebo7,8. Une réduction des démangeaisons dues au prurigo nodulaire a été observée dès la semaine 47,8.

« Chez les personnes atteintes de dermatite atopique ou de prurigo nodulaire, les démangeaisons sont plus qu'un symptôme : elles constituent souvent l'élément le plus perturbant de leur vie quotidienne », a déclaré Dr. Chih-ho Hong, Board-Certified Dermatologist, MD, FRCPC, Surrey, BC. « La capacité du némolizumab à cibler rapidement les démangeaisons en fait une avancée passionnante et indispensable, qui soulagera les patients de la manière dont ils en ont le plus besoin. »

La dermatite atopique et le prurigo nodulaire sont tous deux des affections cutanées dues à un dysfonctionnement neuro-immunitaire, qui se manifeste par des démangeaisons (prurit), une inflammation et un dysfonctionnement de la barrière cutanée dans le cas de la dermatite atopique, et par des démangeaisons, une inflammation, une altération de la différenciation épidermique et une fibrose (épaississement ou cicatrisation des tissus cutanés provoquant des bosses fermes) dans le cas du prurigo nodulaire2,16.

Dans les deux cas, les démangeaisons sont souvent considérées comme l'un des symptômes les plus dérangeants. En effet, 87 % des patients atteints de dermatite atopique ont déclaré vouloir se libérer des démangeaisons et 75 % des patients atteints de prurigo nodulaire ont indiqué que les démangeaisons persistantes ont une incidence négative sur leur qualité de vie17,18. Outre les démangeaisons chroniques, les patients peuvent développer des troubles de santé mentale et souffrir d'un fardeau psychologique causé par le développement de nodules cutanés qui peuvent être visibles sur certains endroits du corps et avoir une incidence considérable sur leur confiance et leurs interactions sociales12,14,19,20. Des nodules grafignés peuvent aussi saigner, ce qui augmente le risque d'infections récurrentes qui alourdissent le fardeau de la maladie21.

Compte tenu du fardeau important que représentent ces maladies graves pour les patients, leurs familles et les soignants14,19, l'autorisation de mise en marché de NEMLUVIO contribue à répondre au besoin de nouvelles options thérapeutiques au Canada qui peuvent soulager efficacement les signes et les symptômes.

À propos de NEMLUVIO

NEMLUVIO a été initialement développé par Chugai Pharmaceutical Co, Ltd. En 2016, Galderma a obtenu les droits exclusifs pour le développement et la commercialisation du némolizumab dans le monde entier, à l'exception du Japon et de Taïwan. Au Japon, le némolizumab est commercialisé sous le nom Mitchga® et il est autorisé pour le traitement du prurigo nodulaire, ainsi que du prurit associé à la dermatite atopique, chez les patients enfants, adolescents et adultes22,23.

À propos du programme d'essais cliniques ARCADIA6

Le programme ARCADIA comprenait deux essais cliniques pivots de phase III de conception identique, pour lesquels plus de 1700 patients ont été recrutés : ARCADIA 1 et ARCADIA 2.

Ces essais cliniques mondiaux de phase III, randomisés, multicentriques, à double insu et avec placebo visaient à évaluer l'efficacité et l'innocuité du némolizumab administré par voie sous-cutanée toutes les quatre semaines par rapport à un placebo (tous deux administrés en association avec des corticostéroïdes topiques ou des inhibiteurs topiques de la calcineurine comme traitement de fond)6.

Les essais ont été menés auprès d'adolescents et d'adultes (12 ans et plus) atteints de dermatite atopique modérée à grave pendant une phase de traitement initial de 16 semaines6. Les patients qui avaient obtenu une réponse au traitement (définis comme étant des patients ayant obtenu un score à l'évaluation globale de l'investigateur indiquant une absence de lésions [0] ou une quasi-absence de lésions [1], ou une amélioration de 75 % ou plus du score de l'indice d'étendue et de sévérité de l'eczéma [EASI]) ont ensuite fait l'objet d'une nouvelle randomisation pour une phase de traitement d'entretien d'une durée maximale de 48 semaines6.

À propos de la dermatite atopique

La dermatite atopique est une maladie inflammatoire de la peau courante, chronique et accompagnée de poussées qui se caractérise par des démangeaisons persistantes ainsi que des lésions cutanées récurrentes2,9,10. Elle est la maladie cutanée inflammatoire la plus courante, touchant presque quatre fois plus de personnes que le psoriasis2,10,24. Jusqu'à 17 % des Canadiens seront atteints de la dermatite atopique à un moment de leur vie11. Les démangeaisons ont été signalées comme étant le symptôme le plus fréquent et le plus grave de la dermatite atopique. Plus de 67 % des patients ont déclaré que les démangeaisons perturbaient modérément ou gravement leur sommeil, et 65 % ont indiqué qu'ils souffraient de démangeaisons sans éruption cutanée visible25.

À propos du programme d'essais cliniques OLYMPIA7,8

Le programme OLYMPIA comprenait deux essais cliniques pivots de phase III de conception identique, pour lesquels 560 patients ont été recrutés : OLYMPIA 1 et OLYMPIA 2. Il s'agit du plus important programme d'essais cliniques pivots mené à ce jour sur le prurigo nodulaire, et du seul programme à inclure une étude de prolongation à long terme.

Ces essais cliniques mondiaux de phase III, randomisés, à double insu et avec placebo visaient à évaluer l'efficacité et l'innocuité du némolizumab en monothérapie par rapport à un placebo chez des patients âgés d'au moins 18 ans atteints de prurigo nodulaire modéré à grave sur une période de traitement de 16 ou de 24 semaines dans le cadre des essais OLYMPIA 2 and OLYMPIA 1, respectivement.

À propos du prurigo nodulaire

Le prurigo nodulaire est une maladie cutanée neuro-immune chronique, débilitante et distincte caractérisée par la présence de démangeaisons intenses et de nodules cutanés épais couvrant de grandes zones du corps14. Les estimations de la prévalence au Canada sont limitées, mais on estime qu'il touche 72 personnes sur 100 000 aux États-Unis et 7 à 111 personnes sur 100 000 en Europe, selon le pays12,15. La majorité des patients déclarent que les démangeaisons persistantes ont une incidence négative sur leur qualité de vie18. De plus, les démangeaisons intenses liées au prurigo nodulaire entraînent une perturbation considérable du sommeil, ce qui contribue davantage à la réduction de la qualité de vie13,20.

À propos de Galderma

Galderma (SIX : GALD), le nouveau chef de file dédié à la catégorie de la dermatologie, est actif dans environ 90 pays. Nous proposons une gamme de produits novateurs, fondés sur la science, de marques et de services phares de premier ordre qui couvrent l'ensemble du marché en forte croissance de la dermatologie, par le biais de l'esthétique injectable, des soins dermatologiques et de la dermatologie thérapeutique. Depuis notre création, en 1981, nous avons consacré notre attention et notre passion au plus grand organe du corps humain, la peau, et avons répondu aux besoins individuels des consommateurs et des patients avec des résultats supérieurs en partenariat avec les professionnels de la santé. Nous sommes conscients de toute l'importance de notre peau dans notre vie, et nous faisons progresser la dermatologie pour en couvrir tous les aspects. Pour obtenir de plus amples renseignements : www.galderma.com .

Références :

