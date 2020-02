Galaxy Z Flip - le nouveau téléphone pliable de Samsung - Stocks épuisés au Canada

Grâce à son format pliable unique, à son appareil photo de fine pointe et à son mode Flex, le Galaxy Z Flip permet aux Canadiens de prendre et de partager des photos et des vidéos sous un tout nouvel angle, littéralement. Son remarquable écran de 6,7 po procure une expérience de visionnement réellement cinématographique lorsque vous jouez à des jeux ou que vous regardez un film, et présente un affichage divisé qui permet de faire les deux à la fois.

« Ce téléphone change la donne. Nous sommes ravis de la réaction des Canadiens à l'égard du Galaxy Z Flip. Compact, élégant, puissant, le Galaxy Z Flip offre aux consommateurs une perspective nouvelle sur tout ce qu'un téléphone peut faire », déclare Jennifer Safruk, vice-présidente, activités mobiles, Samsung Electronics Canada.

Les commandes des téléphones Galaxy Z Flip achetés sur samsung.com/ca continueront d'être traitées en vue de la prochaine attribution de produits, le vendredi 28 févier. Pour obtenir plus de renseignements sur le Galaxy Z Flip, veuillez visiter le https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-z-flip/ .

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils numériques. En 2019, Samsung a été classée parmi les « marques les plus admirées » au Canada dans le cadre du sondage sur la réputation d'entreprises de Léger. Liste des « Meilleures marques à l'échelle mondiale ». Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.com/ca.

