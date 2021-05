Gala Triomphe 2015 - La Fondation Nordiques satisfaite du règlement hors cour intervenu avec la Ville de Québec

QUÉBEC, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation Nordiques est heureuse d'annoncer qu'un règlement hors cour a été conclu avec la Ville de Québec dans le litige entourant l'annulation du Gala Triomphe en 2015. Cette entente et ce dénouement se font à l'entière satisfaction de la Fondation Nordiques.

À noter que la totalité de la somme obtenue de la Ville de Québec en vertu de cette entente sera versée rapidement aux athlètes.

Dans le respect de l'entente intervenue, la Fondation Nordiques n'entend pas émettre d'autres commentaires.

À PROPOS DE LA FONDATION NORDIQUES

Fondée par un groupe de gens d'affaires et quelques entreprises de la région de Québec dans la foulée du départ des Nordiques en 1995, la Fondation Nordiques vise à reconnaitre l'importance des athlètes et l'effet du sport sur le développement de la société de demain par des bourses aux athlètes et des dons à des organismes faisant la promotion du sport. Enracinée dans sa région, la Fondation a joué un rôle important auprès de nombreux athlètes-étudiants et de nombreux organismes sportifs et humanitaires de la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches. Au total, c'est plus de 7 300 000 $ que la Fondation Nordiques a distribués au cours des années sous forme de bourses d'études ou de dons à des organismes sur le territoire desservi.

