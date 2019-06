Gala Flèches d'or 2019

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Association marketing Québec a tenu, le 11 juin au soir, son gala annuel Flèches d'or, qui a réuni près de 200 personnes évoluant dans le milieu des communications et du marketing. La soirée s'est déroulée à la salle C2 du Reine Élizabeth.

Les gagnants du volet créativité de Grenier aux nouvelles :





CLIENT AGENCE CAMPAGNE Fenplast Lg2 Les fenêtres Fenplast à l'épreuve du heavy métal SAAQ Lg2 Vous ne faites pas le poids Réno Dépôt Sid Lee Tant qu'a faire Femme en créa Lg2 Tournoi de poker Humanité et Inclusion Cossette Nouvelle identité



Les gagnants de la meilleure expérience client selon un sondage CROP :

Épiceries : Costco Institutions financières : Tangerine Assurance auto et habitation : Ex aequo Desjardins assurance et La Capitale Assurance de personnes : Ex aequo SSQ assurance et Financière Manuvie Pharmacies : Jean Coutu Télécommunications : Koodo Quincailleries : Canac Commerce électronique voyage : AirTransat.com



Les gagnants des prix spéciaux :

Campagne de l'année : Vidéotron, agence Sid Lee, campagne Ottawa Campagne coup de cœur : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, agence Cartier, Stagiaire d'un jour - saison 2 Entreprise de l'année : Ubisoft Personnalité de l'année : Johanne Hinse, Vice-présidente, Cogeco Prix relève : Marie Emart, agence Atypic

L'Association marketing Québec représente l'ensemble des dirigeants et des professionnels qui évoluent dans les secteurs du marketing, du numérique et des communications. Plusieurs de ses membres sont issus des 50 plus importantes entreprises et agences du Québec.

