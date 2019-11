Gala EnviroLys 2019 - Avatek Immobilier remporte le Prix Innovation et protection de l'environnement

Chef de file dans son secteur, Avatek Immobilier contribue à la décontamination et à la réhabilitation du plus grand nombre de terrains possible au Québec et dans les territoires environnants. Mettant ses capacités d'innovation au service d'une prospérité durable, Avatek Immobilier ne cesse de se démarquer grâce à ses nombreuses réalisations et son expertise unique.

« Nous croyons qu'en donnant une deuxième vie aux terrains contaminés, nous contribuons à assurer la protection de l'environnement, à bâtir une économie verte ainsi qu'à maintenir des relations avec le milieu local », souligne Rehman Manji, responsable du développement des affaires chez Avatek Immobilier. « Pour nous, il n'y a pas de projets trop grands ni trop petits, et ce, grâce à nos partenaires exclusifs, Horizon Environnement et Signaterre Environnement, lesquels œuvrent dans le domaine de la gestion des sols contaminés depuis plus de 20 ans et détiennent deux sites de traitement et d'enfouissement uniques au Québec ».

Avatek Immobilier en profite pour féliciter les finalistes dans sa catégorie qui ont présenté des projets innovants et qui ont, eux aussi, la prospérité collective à cœur.

À propos du prix Innovation et protection de l'environnement

Cette distinction, remise lors du Gala EnviroLys, récompense une entreprise en environnement ayant développé soit une approche novatrice, de nouveaux services, de nouveaux procédés ou une nouvelle technologie ayant des effets positifs sur l'environnement.

À propos d'Avatek Immobilier

Avatek Immobilier inc. (« Avatek Immobilier ») est une entreprise qui vise à contribuer au mieux-être des personnes et des communautés en participant activement à la réhabilitation de terrains contaminés. Ce faisant, l'entreprise permet la réutilisation de terrains autrement non développables. Chaque superficie ainsi réhabilitée évite l'utilisation de terrains vierges, agricoles ou autre, et aide à freiner l'étalement urbain. L'entreprise est associée au Groupe Horizon, le plus important acteur au Québec en matière de traitement et d'enfouissement sécuritaire de sols non traitables. Avatek Immobilier est heureuse de compter parmi ses actionnaires une équipe réunissant toutes les connaissances techniques, juridiques et financières pour mener à bien l'acquisition, la réhabilitation et le développement de terrains contaminés situés en milieu urbain.

