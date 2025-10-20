Gala du Prix Hippocrate 2025 : l'innovation en santé célébrée

MONTRÉAL, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Le Prix Hippocrate a dévoilé jeudi dernier, lors de son gala annuel au Théâtre St-James, les lauréats de son édition 2025.

Présidé par Mme Francine Champoux, l'événement a compté sur l'appui de M. Matheus Vieira, président-directeur général de Roche Diagnostics, président d'honneur, et de Mme Isabelle Charest, ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, présidente honoraire.

M. Christian Dubé, ministre de la Santé et patron d'honneur de l'événement, a exprimé son appui par un message officiel et était représenté pour l'occasion par plusieurs sous-ministres.

Mme Céline Haytayan, adjointe parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, est venue compléter la triple représentation ministérielle, Santé, Éducation et Économie. Cette participation illustre la portée unique du Prix Hippocrate, un événement fédérateur qui rassemble des acteurs de tous les milieux autour d'une vision partagée : une santé durable, intégrée et créatrice de valeur.

Un gala rassembleur

Cette année, l'événement a battu un record de participation en réunissant plus de 490 personnalités de l'écosystème de la santé et des services sociaux pour célébrer l'innovation, la collaboration et le leadership au service de la collectivité.

Les grands prix 2025 : l'excellence récompensée

Moment fort de la soirée, deux distinctions majeures ont été attribuées :

Le Grand prix Émergent a été remis au projet « Développement d'un programme de préadaptation multimodal, en cocréation avec les ainés, pour les patients en attente d'une prothèse totale de hanche élective de la hanche ». Ce projet, issu d'une collaboration entre l'Université de Sherbrooke, le Centre de recherche sur le vieillissement, le CIUSSS de l'Estrie - CHUS, la Faculté de médecine et des sciences de la santé, et le centre communautaire Sercovie, illustre de manière exemplaire le potentiel de la cocréation interdisciplinaire pour améliorer la qualité de vie des aînés.

Le Grand prix Transformateur a été attribué au projet « Clinique de suivi des patients orphelins », porté par Les pharmacies Kevin Girard. Cette initiative novatrice en organisation du travail a permis de dégager davantage de temps clinique pour les pharmaciens, au bénéfice direct de la population. Elle se distingue par son potentiel de reproduction pour d'autres problématiques de santé et au sein de diverses pharmacies à travers le Québec.

17 autres prix soulignant la diversité de l'innovation

Outre les grands prix, 17 initiatives émergentes ou transformatrices ont été reconnues dans 9 catégories de prix, pour leur contribution à des enjeux variés tels que l'innovation technologique et numérique, l'intelligence artificielle, la recherche translationnelle, la prévention, la santé durable et la valorisation de la relève.

Une 15e édition marquée par un record

Cette édition anniversaire a établi un jalon important : 167 projets déposés, le plus grand nombre depuis la création du Prix Hippocrate.

Ces propositions, issues d'acteurs de tous les milieux liés à la santé, ont toutes répondu aux critères de valeur et d'impact établis pour améliorer les services et les soins offerts à la population. Elles témoignent de la richesse, de la créativité et de l'engagement du secteur de la santé au Québec, qui regorge d'initiatives inspirantes et porteuses de progrès.

« Ce nombre record démontre à quel point les fondements du Prix Hippocrate valorisant l'innovation, les collaborations intersectorielles, la notion de valeur réelle apportée dans la vie et la santé des gens, le partage des meilleures pratiques et la reconnaissance motivent et fait du sens chez les personnes qui y participent tant dans le concours que dans le gala. », a déclaré Mme Francine Champoux, présidente du gala 2025 du Prix Hippocrate.

Remerciements aux partenaires

Le Prix Hippocrate tient à remercier chaleureusement l'ensemble de ses partenaires pour leur mobilisation et leur créativité, qui illustrent la vitalité et la richesse du réseau de la santé au Québec.

Au-delà des finalistes et des lauréats, le Prix souhaite également souligner la contribution essentielle de tous les membres du jury, experts, patients partenaires et citoyens, dont l'engagement collectif permet à cet événement de rayonner et d'incarner les valeurs d'innovation, de collaboration et de création de valeur au cœur du système de santé québécois.

À propos du Prix Hippocrate

Créé en 2010, le Prix Hippocrate récompense les initiatives qui créent une véritable valeur dans le domaine de la santé. Véritable vitrine de l'innovation, il vise à identifier, soutenir et promouvoir des projets qui améliorent concrètement la santé des Québécoises et des Québécois, tout en renforçant la collaboration entre les disciplines et les différents secteurs du milieu.

