Gala des Prix TI en santé et services sociaux 2019 - Dévoilement des 7 projets les plus innovants du réseau de la santé au Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le 7 novembre 2019 avait lieu la première édition du Gala des Prix TI en Santé et Services Sociaux, une soirée lors de laquelle des prix de reconnaissance ont été remis aux initiateurs de sept (7) projets technologiques novateurs qui se sont démarqués en améliorant l'efficacité du système de santé du Québec. Présenté dans le cadre de la 3e édition du Colloque Informatique Santé, le Gala a été organisé par le Point en santé et services sociaux en collaboration avec son partenaire principal, l'entreprise québécoise en santé numérique PetalMD, ainsi que Logibec et le Ministère de la Santé et des Services sociaux.

Quand le privé et le public collaborent pour améliorer le système de santé du Québec

Près de 300 personnes issues d'établissements de santé publics et du monde des affaires étaient présents pour souligner les réalisations technologiques exemplaires de la province. Le PDG de PetalMD, Patrice Gilbert, n'a pas manqué de souligner en quoi le Gala était une initiative souhaitable pour relever les défis à venir du système de santé.

« Au Québec, nous avons la chance de pouvoir compter sur des établissements de santé et des professionnels de la santé ouverts à adopter des innovations visant à moderniser leurs processus. D'autre part, nous avons également la chance de pouvoir compter sur le savoir-faire novateur d'entrepreneurs qui s'investissent dans la création et le développement de solutions technologiques destinées à soutenir et améliorer le système de santé québécois. C'est cette rencontre et cette collaboration entre le milieu entrepreneurial et le milieu public en santé qui rendent le Gala de ce soir à la fois unique et important pour l'avenir du Québec. » a souligné M. Patrice Gilbert, PDG de l'entreprise PetalMD, également membre du jury.

Le savoir-faire technologique québécois au service de la santé

Les organisations publiques et privées avaient jusqu'au 16 août 2019 pour remettre leur dossier de candidature et ainsi tenter de remporter un des sept prix TI en santé et services sociaux. Parmi la cinquantaine de candidatures déposées, sept projets ont été sélectionnés comme lauréats par un jury composé de personnalités provenant d'organismes publics du secteur de la santé, de chefs d'entreprise du monde des affaires et de représentants d'organismes de recherche.

Certains projets ont particulièrement retenu l'attention des participants du Gala, notamment la solution de jeu thérapeutique conçue pour gérer la douleur et de l'anxiété chez les enfants lors de procédures médicales douloureuses du CHU de Sainte-Justine (Prix Établissement de santé novateur), ou encore l'avant-gardiste École d'intelligence artificielle du CHUM (Prix Relève en TI santé). Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal s'est également démarqué en remportant deux prix : l'un pour son outil dynamique soutenant le jugement clinique des infirmières auprès des personnes âgées hospitalisées (Prix Équipe clinique innovante) et l'autre pour sa solution Réorientation des patients de l'urgence vers les cliniques de médecins de famille développée par le Dr Alexandre Messier (Prix Leader du changement).

Une initiative soutenue par le ministère de la Santé et des Services sociaux

Parmi les invités d'honneur de la soirée, il y avait notamment Monsieur Paul L'Archevêque, dirigeant de l'innovation du Ministère de la Santé et des services sociaux, ainsi que Luc Bouchard, sous-ministre associé à la Direction générale des technologies de l'information.

« Le Gala des Prix TI en santé et services sociaux est une belle occasion pour moi de réitérer mon appréciation envers l'ensemble des acteurs québécois en santé qui déploient des solutions innovantes pour améliorer l'accès et l'efficacité du système de santé québécois. Nous [le ministère de la Santé et des Services sociaux] nous activons à mettre en place les conditions gagnantes permettant d'appuyer cette transformation numérique, et à ce titre, votre apport est précieux chers finalistes et lauréats. », s'est exprimé M. Luc Bouchard lors de la soirée.

