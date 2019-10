Gala Comédie Star présenté par Lareau - courtiers d'assurances, au profit de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 28 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Après le succès de sa Soirée Prestige en accord mets fins et whiskys, la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu récidive avec le Gala Comédie Star, présenté par Lareau - courtiers d'assurances, 9e édition du spectacle-bénéfice de la Fondation du Cégep, qui aura lieu le jeudi 23 janvier prochain au Théâtre des Deux Rives.

Le seul gala d'humour en programmation régulière qui met en vedette nos grands de l'humour, Gala Comédie Star présente cinq humoristes bien connus du public qui viennent à tour de rôle présenter un numéro de 20 minutes tiré de leur « one-man-show ».

Cette soirée sera animée par Stéphane Fallu, avec la participation de : Réal Béland, Cathy Gauthier, Les Denis Drolet et Julien Tremblay!

En participant à cet événement, vous appuyez la cause de l'éducation en soutenant les étudiantes et étudiants dans leur réussite et en faisant preuve de vision et de proactivité. Exemples : bourses, matériels pédagogiques, stages internationaux, etc.

Achetez vos billets dès maintenant!

Les billets sont présentement en vente au coût de 45 $ chacun. Vous pouvez vous les procurer en téléphonant à la Fondation au 450 347-5301, poste 2459. Ils sont également disponibles à la Société pour la promotion d'événements culturels du Haut-Richelieu (SPEC), soit par téléphone ou en ligne. Notez cependant que des frais peuvent s'appliquer lors de l'achat à la SPEC.

Il est aussi possible de se procurer un forfait souper-spectacle, incluant trois services, une consommation, le pourboire et les taxes, aux restaurants Le Nautique, Les Frères Moreau ou L'Imprévu au coût de 110 $ à la Fondation du Cégep. Finalement, un forfait groupe au coût de 40 $ par billet est également offert à l'achat de 10 billets ou plus.

Vous voulez commanditer l'événement? Il est encore possible de le faire. Nous vous invitons à consulter le plan de partenariat disponible ici : fondation.cstjean.qc.ca/Gala/Commandites.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Fondation au

450 347-5301, poste 2459.

