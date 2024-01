MONTRÉAL, le 7 janv. 2024 /CNW/ - Roland Charette, un résident de Gatineau, a mis la main sur 1 000 000 $ lors du gala télévisé Célébration 2024, diffusé en soirée le dimanche 7 janvier sur les ondes de TVA.

La chance a tourné en faveur de M. Charette lors des tirages, qui regroupaient 41 finalistes provenant de plusieurs régions du Québec. Le gagnant, qui a reçu le billet à gratter en cadeau, souhaite partir en voyage à Paris avec son fils et acheter une maison.

Le gagnant Roland Charette, en compagnie de Sébastien Benoit, un des animateurs du gala. (Groupe CNW/Loto-Québec) Célébration 2024 (Groupe CNW/Loto-Québec)

« Je vais m'en souvenir pour toujours, c'est de belles grandes émotions! » a déclaré le chanceux après avoir remporté le million tant convoité.

Le billet gagnant a été acheté à la pharmacie PJC - Jean Coutu, située au 381, boulevard Maloney Est, à Gatineau.

Pour leur part, France Lavallée, de Saint-Ambroise-de-Kildare, et Jean-Félix L. Ferland, de Crabtree, se sont qualifiés parmi les trois finalistes, à l'issue des tirages effectués durant le gala, et ont chacun remporté la somme de 100 000 $. Les autres participants ont mis la main sur au moins 25 000 $.

Cette année encore, les gagnants d'une participation télé ont eu le bonheur d'assister au gala Célébration au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau. Véronic DiCaire, Gregory Charles et Sébastien Benoit étaient de retour à l'animation du gala, qui mettait en vedette Ginette Reno, Pierre Lapointe, Guylaine Tanguay, 2Frères, Gabrielle Destroismaisons, Barnev Valsaint, Dawn Cumberbatch, Sophie Grenier ainsi que la troupe de danse DM Nation.

Plusieurs lots ont aussi été tirés pour les détenteurs de billets à la maison, dont un gros lot de 5 000 000 $ et cinq lots de 1 000 000 $. Tous les numéros gagnants se trouvent sur la page Célébration 2024 du site lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2023, elle a remis plus de 1,6 milliard de dollars en lots à la loterie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

Ce communiqué est accompagné de deux photos :

1) Le grand gagnant : Roland Charette en compagnie de Sébastien Benoit, un des animateurs du gala

2) Le grand gagnant et les deux finalistes : Roland Charette, France Lavallée et Jean-Félix L. Ferland

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec 514 499-5208 [email protected]





Source et renseignements : Marine Haddadi/Marianne Brault/Mélanie Matteau Conseillère en relations publiques Loto-Québec [email protected]

SOURCE Loto-Québec