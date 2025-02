Gala bénéfice Du Cœur aux Champs - Au Cœur des Familles Agricoles

SAINT-HYACINTHE, QC, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Le Gala bénéfice de la 1ère édition au profit d'Au coeur des familles agricoles se tiendra le 13 février 2025 au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Cet événement exceptionnel vise à soutenir la noble mission de l'organisme Au Cœur des Familles Agricoles (ACFA), qui possède le statut d'organisme à but non lucratif de bienfaisance.

ACFA a été un pionnier dans l'aide aux agriculteurs et agricultrices traversant des périodes difficiles sur le plan psychosocial. L'organisme a été fondé par Maria Labrecque-Duchesneau, une intervenante psychosociale issue du milieu agricole, qui a ressenti le besoin urgent d'aider les producteurs et productrices en détresse. ACFA a mis en place plusieurs initiatives remarquables pour soutenir la population agricole, telles que le service de travailleurs de rang et la Maison ACFA, offrant un répit et un soutien aux agriculteurs et agricultrices dans les moments difficiles. Ces initiatives ont été mises en place grâce à des partenariats avec différents ministères et le soutien financier de diverses compagnies du milieu agricole.

L'organisme offre un soutien vital au agriculteurs Québécois. Actuellement, ACFA offre des services de première ligne d'écoute, de soutien et d'accompagnement, tout en travaillant en collaboration avec des partenaires agricoles et de la santé pour sensibiliser l'importance des interventions spécifiques à la population agricole. En raison de la demande croissante de nos agriculteurs et agricultrices québécois, l'ACFA doit augmenter la capacité de ses services, d'où l'idée de créer un gala bénéfice Du Cœur aux Champs.

Le Gala bénéfice Du Coeur aux Champs - ACFA représente une occasion unique de soutenir cette cause essentielle et de contribuer à l'amélioration du bien-être des familles agricoles du Québec.

Nous aimerions que vous gardiez à l'esprit que si vous mangez 3 fois par jour, c'est parce que nos agriculteurs/agricultrices sont présents pour vous nourrir. Nous espérons avoir des journalistes du Québec pour couvrir l'événement, Marthe Laverdière sera l'animatrice de l'événement.

Informations pratiques :

Date de l'événement: le 13 février 2025

Heure : 17 h 00 - 23 h 00

Lieu : Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, 1325 Rue Daniel - Johnson O, Saint-Hyacinthe, QC J2S 8S4, Canada

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web : https://acfareseaux.qc.ca/

