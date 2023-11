MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - C'est la recherche en santé qui sort grande gagnante à l'issue du Gala annuel de la Fondation de l'IRCM qui, grâce à la générosité des invités de la communauté des affaires et du milieu scientifique réunis à cette occasion au Grand Quai du Port de Montréal, a permis de récolter 815 000 dollars, un record absolu.

Rappelons que l'année précédente, l'évènement avait déjà dépassé toutes les attentes, amassant 700 000 $, toujours au profit de la recherche porteuse de guérison menée dans les laboratoires de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM).

De gauche à droite : Dr Jean-François Côté, président et directeur scientifique de l’IRCM, Marie-Bénédicte Pretty, directrice de la Fondation de l’IRCM, Ginette Paquin, administratrice de la Fondation de l’IRCM, André Couillard, président de la Fondation de l’IRCM et Luc Rodier, président d’honneur. (Groupe CNW/Institut de recherches cliniques de Montréal)

Tenu pour une troisième année sous la présidence d'honneur de Luc Rodier, président et chef de la direction chez Guillevin International, le gala était aussi l'occasion de lancer une ambitieuse initiative en ARN thérapeutique de l'IRCM, domaine d'avenir en ce qui a trait à la mise au point de thérapies novatrices pour une constellation de maladies, du cancer aux dérèglements immunitaires.

« La générosité de nos donateurs et donatrices ne cesse de nous émerveiller » s'est réjoui André Couillard, président de la Fondation de l'IRCM, ajoutant « Les résultats obtenus montrent que nos partenaires comprennent l'importance d'un appui sans équivoque à la recherche fondamentale et clinique, qui est à l'origine de tout médicament, et cela donne confiance en l'avenir. Avec des personnes et des compagnies aussi impliquées, tout devient possible ».

Cet évènement constitue un appui important pour la recherche en santé réalisée à l'IRCM, en lien avec certaines des maladies les plus courantes et les plus graves, comme le cancer, les maladies métaboliques et le diabète, entre autres.

« Ce troisième gala sous ma présidence confirme la force de notre communauté d'affaires, qui se rallie derrière la noble mission de chercher à guérir », a déclaré Luc Rodier.

Au cours de la soirée, la Médaille du Mérite de l'IRCM, remise par l'IRCM à des personnalités qui soutiennent de façon exceptionnelle l'essor des sciences biomédicales, a été décernée à titre posthume au Dr Sidney Altman, prix Nobel de chimie 1989 et père de l'ARN thérapeutique, dont les liens avec l'Institut demeurent une inspiration, qui s'incarne dans le nouveau pôle ARN annoncé en marge du gala.

