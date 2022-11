Gala 200 années-lumière de la Chambre : une grande célébration pour souligner deux siècles d'engagement de la communauté d'affaires de la métropole

MONTRÉAL, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait hier le gala « 200 années-lumière » pour célébrer 200 ans d'engagement de la communauté d'affaires pour la vitalité de la métropole et le développement de sa base d'affaires. Plus de 850 personnes ont participé à cette célébration, un moment fort qui témoigne de notre volonté de nous rassembler au sortir de la pandémie.

Bon nombre de piliers de la communauté d'affaires, de représentants du milieu politique, de membres et de partenaires de la Chambre ont eu l'occasion de prendre toute la mesure des réalisations marquantes durant ces 200 ans et de nos aspirations pour le futur de notre métropole. Parmi eux, des organisations ayant marqué l'histoire de la métropole en ont profité pour revenir sur leur implication dans le tissu économique et auprès de la Chambre. C'est le cas de Desjardins, Molson et ADM Aéroports de Montréal.

« Peu d'organisations peuvent revendiquer 200 ans d'existence. L'histoire de la Chambre est avant tout celle d'une communauté d'affaires qui s'est structurée autour d'enjeux concrets pour le développement économique de la ville. Que ce soit l'importance de nos actifs stratégiques, le développement de la main-d'œuvre, l'inclusion des travailleurs immigrants, la reconnaissance de l'apport incontournable des femmes en affaires, cette soirée nous a rappelé qu'il reste du travail à faire et que les ambitions d'hier continuent de nous animer aujourd'hui. Je n'ai aucun doute qu'elles porteront aussi celles et ceux qui reprendront le flambeau après nous pour écrire la suite de l'histoire de notre communauté. Je tiens à remercier toutes les personnes présentes hier soir, qui ont fait de cet événement un moment très spécial », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Au cours des 200 dernières années, la Chambre a été un partenaire nécessaire et important pour le développement de l'économie du Québec et de la ville. C'est grâce à une chambre de commerce dynamique, à la vision de nos meilleurs développeurs et à de grands leaders d'affaires qui croient en leur ville que Montréal compte sur un des centres-villes les plus vibrants et les plus prisés au Canada », a rappelé Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Montréal a la chance de compter sur un écosystème économique tissé serré et de grande qualité, soutenu avec conviction par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Grâce à une collaboration de tous les instants entre la Ville de Montréal, les acteurs économiques et leurs partenaires, la métropole a su traverser avec succès la pandémie. Cette résilience caractérise aussi la Chambre, qui, au fil de 200 ans, a su s'adapter pour rester toujours actuelle et contribuer, sans relâche, au développement et au rayonnement de Montréal. La Ville de Montréal et la Chambre, ensemble, vont continuer à faire de la relance verte et inclusive de la métropole un succès. La COP15, qui se tiendra à Montréal en décembre, sera également une occasion supplémentaire de faire rayonner la métropole », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« C'est avec grand plaisir que je me joins à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour célébrer les 200 ans de cette impressionnante communauté d'affaires. Tout comme elle, Desjardins a toujours été à l'écoute des besoins des entrepreneurs montréalais. Nos deux organisations ont joué un rôle crucial dans le développement social et économique de la métropole et nous pouvons en être très fiers. Aujourd'hui, nous marquons les deux siècles d'efforts continus de la Chambre ainsi que son ambition d'accompagner proactivement la nouvelle génération d'entrepreneurs dans le développement de ses projets », a ajouté Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« Comme nous, la Chambre est un témoin privilégié de la grande histoire économique de Montréal. Elle a vu naître, grandir et s'épanouir la presque totalité de la communauté des affaires de la métropole et a su l'accompagner et l'inspirer avec brio. Son bicentenaire démontre la force de son réseau et la solidité de son engagement », a précisé Frederic Landtmeters, président de Molson Coors Canada.

« L'histoire de YUL et d'Aéroports de Montréal est intimement liée à celle de la Chambre. Fait peu connu, elle a été, avec d'autres institutions bien ancrées dans la métropole, à l'origine même de la création d'ADM. À l'époque, les gens du milieu des affaires ont su reconnaître l'importance de miser sur une organisation qui saurait assurer le développement d'un grand aéroport international pour donner aux Montréalais un service qu'ils méritaient et faire rayonner notre ville. Depuis, nous avons la chance de travailler de pair avec de nombreux partenaires de la communauté, qui nous poussent à innover et à faire preuve d'audace pour répondre aux besoins de nos passagers et de la collectivité. Grâce à eux, YUL peut continuer de faire ce qu'il fait si bien depuis plus de 80 ans : connecter Montréal au reste du monde. Bon 200e à la Chambre et à ses membres, qui nous soutiennent depuis tout ce temps! », a poursuivi Philippe Rainville, président-directeur général, ADM Aéroports de Montréal.

Le gala a aussi donné l'occasion de réitérer l'importance de la métropole pour l'économie du Québec. La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette, qui était sur place, a affirmé sa volonté de « faire de l'immigration un levier de développement économique et de pérennité du français pour réussir la métropole de demain ». Pour l'occasion, le premier ministre du Québec, François Legault, avait acheminé une déclaration soulignant la mobilisation du gouvernement du Québec pour « faire de Montréal une ville plus innovante en soutenant nos entrepreneurs et nos secteurs stratégiques ».

Cette soirée a aussi permis aux représentants du milieu des affaires d'affirmer leur engagement et de proposer des actions concrètes pour bâtir une métropole dynamique, attractive et tournée vers l'avenir. Ils ont notamment souligné leur volonté de soutenir l'internationalisation de Montréal, de mettre en valeur ses talents et sa relève d'affaires et d'y promouvoir l'innovation pour faire face aux grands défis économiques, sociaux et environnementaux. Vous pouvez retrouver les engagements détaillés sur le site Web de la Chambre.

Pour célébrer 200 ans d'engagement de la communauté d'affaires de la métropole, la CCMM a organisé une série d'initiatives qui ont été réalisées grâce à ses partenaires Diamant : Desjardins, Molson Coors et l'Aéroport international Montréal-Trudeau. Les activités en lien avec cet événement ont aussi obtenu une contribution de ses partenaires Platine : Allied, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), CGI, le CN, le Fonds de solidarité FTQ, La Presse, Lavery, Le Devoir, Montreal Gazette, le Port de Montréal, Québecor, Rio Tinto et Ubisoft Montréal. Elles ont également été rendues possibles grâce au soutien de ses partenaires Or : BMO, le Groupe Brivia, Fasken, Olser Avocats et la Sun Life. Enfin, les activités soulignant cet anniversaire ont aussi été réalisées grâce à ses partenaires Argent : Aecon, Air Canada, le Groupe Aldo, la Banque Scotia, la BDC, Bombardier, CF Cadillac Fairview, Deloitte, Ivanhoé Cambridge, Jarislowsky Fraser, Pomerleau et Skema Business School. C'est grâce à leur participation que cette série d'initiatives, dont le grand gala 200 années-lumière de la Chambre, a pu être réalisée.

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

