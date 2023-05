Gain important du Parti Québécois : la totalité des archives de la Commission Grenier qui enquêtait sur le financement illégal du camp du NON en 1995 sera déclassifiée dans les plus brefs délais

QUÉBEC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, s'est réjoui de l'adoption de la motion du Parti Québécois exigeant la déclassification de la totalité des archives de la Commission Grenier. « C'est une grande victoire pour la démocratie québécoise. Le DGEQ devra publier dans les plus brefs délais la totalité des archives de la Commission Grenier. Il s'agit de 90 témoignages durant les audiences à huis clos et plus de 4500 documents qui ont été déposés en preuve, qui seront rendus publics.

Nous voulons remercier le gouvernement et l'ensemble des formations politiques d'avoir appuyé notre démarche et d'avoir su s'élever au-dessus de la partisanerie. Au-delà de nos allégeances sur la question nationale, la totalité des élus du peuple québécois a fait un beau geste pour réaffirmer la primauté de notre démocratie et l'importance pour les Québécois de décider eux-mêmes de leur avenir dans le respect des lois et des règles en vigueur. C'est un beau moment de politique », a déclaré le chef péquiste.

