L'achat de billets pour les tirages moitié-moitié d'Équipe Canada est une excellente façon d'appuyer les Olympiens canadiens sur leur parcours vers le podium. Le produit net de chaque tirage provincial et territorial sera réinvesti dans le système sportif de chacune de leur province et chacun de leur territoire, permettant aux athlètes de poursuivre leurs rêves olympiques.

« À l'aube des Jeux olympiques, les tirages moitié-moitié d'Équipe Canada ajouteront à l'engouement. Cet effort national historique permet aux passionnés de sport d'élever Équipe Canada vers de nouveaux sommets tout en venant directement en aide au sport dans les collectivités de partout au pays, affirme Cindy Yelle, chef de la direction de la Fondation olympique canadienne et ancienne athlète d'Équipe Canada. Chaque Canadien et chaque Canadienne qui participe aux tirages moitié-moitié contribue à réaliser nos objectifs visant à aider Équipe Canada à être la meilleure possible. »

Les tirages moitié-moitié d'Équipe Canada ont officiellement pris leur envol lundi et les billets sont maintenant en vente. Chaque gagnant et gagnante remportera la moitié de la cagnotte et l'autre moitié sera réinvestie dans la province ou le territoire du gagnant ou de la gagnante. Les billets sont en vente à partir de 10 $ et peuvent être achetés sur le site TeamCanada5050.ca/fr/index.html. Les participants doivent avoir atteint l'âge de la majorité dans leur province de résidence pour participer. Les tirages moitié-moitié sont actuellement en cours en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Pour de plus amples renseignements à propos de la Fondation olympique canadienne et pour en savoir plus sur la façon d'appuyer Équipe Canada, visitez le site fondationolympique.ca

