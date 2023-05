L'Institut national de la paie encourage les employeurs à démontrer leur engagement à l'égard de la paie.

Une nouvelle étude démontre que 91 % des Québécois chercheraient un nouvel emploi si leur paie était régulièrement perturbée.

TORONTO, le 1er mai 2023 /CNW/ - Beaucoup d'éléments peuvent faire l'objet de négociations dans un contrat de travail, mais ce n'est pas le cas de la fiabilité du service de paie.

La main-d'œuvre se trouve actuellement dans un marché d'employés. Avec un nombre élevé de postes vacants et un faible taux de chômage, les candidats ont plus d'options que jamais lorsqu'il s'agit de décider où ils veulent travailler. Par conséquent, les employeurs ressentent une certaine pression en tentant d'attirer de nouveaux talents, tout en voyant leurs meilleurs éléments les quitter pour relever des défis ailleurs.

Les entreprises prennent des mesures importantes pour se démarquer et convaincre leurs employés de rester. Elles revoient leurs structures salariales, bonifient leurs avantages sociaux et rivalisent d'imagination pour offrir d'autres avantages intéressants. Cependant, une étude récente de l'Institut national de la paie révèle qu'elles font probablement déjà ce qui est le plus important pour les employés, mais qu'elles ne l'ont pas encore exploité.

La paie est la raison principale pour laquelle les employés effectuent leur travail

Les employés rentrent travailler pour être payés. Il s'agit du cœur de la relation employeur-employé. Quels que soient les avantages et les bénéfices qui s'y ajoutent, si l'accord sur la paie achoppe, la relation s'écroule. En fait, l'étude sur les travailleurs du pays, menée par l'Institut national de la paie et présentée sur le Angus Reid Forum, montre que 91 % des personnes interrogées au Québec chercheraient un nouvel emploi si leur paie était régulièrement retardée, et 87 % feraient la même chose si leur paie était régulièrement inexacte. Ces données mettent en évidence une occasion d'amélioration névralgique que les employeurs ne peuvent pas ignorer : l'importance d'une gestion de la paie par des professionnels.

La paie est la dépense la plus importante des entreprises, mais elle est le plus souvent considérée comme un coût plutôt que comme un investissement stratégique. Or, c'est une erreur! Lorsque la paie est bien gérée, le rendement du capital investi peut être impressionnant. De plus, la paie peut fournir des indicateurs riches en données qui permettent d'améliorer l'efficacité et de prendre des décisions d'affaires. En revanche, lorsque la paie n'est pas gérée de manière professionnelle, elle peut nuire gravement à l'entreprise. L'étude démontre que si une rémunération régulière et précise était fréquemment absente, modifiée, perturbée ou compromise, il y aurait d'autres conséquences pour l'organisation. Mentionnons notamment que 56 % des personnes interrogées feraient moins confiance à leur employeur et que 40 % déconseilleraient à d'autres personnes de se joindre à l'entreprise.

En outre, les répondants au sondage qui ont connu des erreurs ou des retards dans la gestion de leur paie ont déclaré avoir ressenti un malaise quant à leur capacité à gérer leurs dépenses (26 %), avoir eu l'impression de ne pas être reconnus par leur employeur (19 %), avoir noté des tensions dans leurs relations de travail (29 %), avoir eu des répercussions sur leur santé mentale (16 %) et avoir connu une chute de leur productivité ou un désinvestissement au travail (20 %). Chacune de ces conséquences mine la volonté et la capacité d'un employé à faire du bon travail, ce qui se traduit en fin de compte par des pertes d'argent pour l'entreprise.

« Il est clair que la paie est au cœur de l'entreprise et qu'elle constitue la base sur laquelle se construisent les relations avec les employés, la mobilisation et la productivité, déclare Peter Tzanetakis, président de l'Institut national de la paie. Dans un environnement où les employeurs font des pieds et des mains pour rehausser leur image de marque et montrer aux candidats qu'ils offrent un endroit où il fait bon travailler, c'est une occasion manquée que de ne pas parler fièrement de l'effort qui est consacré aux pratiques de paie. »

Entrée en jeu de la Déclaration des principes de la paie

Pour la première fois, l'Institut national de la paie a compilé les principes de base nécessaires à une gestion professionnelle de la paie. Ensemble, ces huit principes constituent la Déclaration des principes en matière de paie : précision, régularité, transparence, sécurité, équité, conformité, information et professionnalisme.

Pour la plupart des entreprises, ces principes peuvent sembler évidents, puisqu'ils sont à la base de leurs pratiques quotidiennes en matière de paie. La Déclaration offre aux dirigeants l'occasion de s'engager publiquement à respecter ces principes, au mieux de leurs capacités, et d'en faire un facteur de différenciation qui répond aux besoins des employés actuels et futurs.

Un certain nombre de grands employeurs canadiens ont déjà signé la Déclaration des principes de la paie, dont ADP, Avanti, DLGL Technologies, Kaiser & Associés, Payworks, Robert Half, Sensei Marketing et Workday.

« C'est formidable de voir des entreprises de grande envergure, qui emploient autant de gens, signer la Déclaration des principes de la paie avant son lancement, poursuit M. Tzanetakis. Cette démarche montre que les dirigeants de divers secteurs comprennent la valeur et l'importance de la paie, et nous sommes ravis de baliser le chemin pour l'ensemble des employeurs. »

Le degré de professionnalisation de la gestion de la paie varie d'une organisation à l'autre. La Déclaration des principes de la paie vise à inspirer les dirigeants d'organisations de toutes tailles - qu'elles comptent sur une grande équipe de paie interne ou sur une solution technologique de paie - à réfléchir de manière critique à leurs activités de paie et à dire fièrement à leurs employés qu'en tant qu'employeur, ils savent ce qui est le plus important.

Agissez dès aujourd'hui et démontrez votre engagement

Les organisations qui signent la Déclaration des principes de la paie ont accès à une série d'outils, dont un insigne à afficher sur les médias sociaux et d'autres supports marketing, ainsi qu'une trousse complète pour promouvoir leur engagement à l'extérieur et auprès de leurs employés actuels et futurs. En outre, elles gagnent leur place sur la liste publique des organisations axées sur la paie, où les employés peuvent voir quelles entreprises adhèrent aux principes.

Dans un environnement où les employeurs cherchent à se démarquer, la Déclaration des principes de la paie leur donne l'occasion de soutenir ce qui compte vraiment pour les employés : leur rémunération.

Pour en savoir plus sur la Déclaration des principes de la paie et l'adhésion aux principes, visitez paie.ca/declaration.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Neuf répondants québécois sur dix (91 %) chercheraient un nouvel emploi si leur paie était régulièrement retardée.

De même, 87 % des personnes interrogées chercheraient un nouvel emploi si leur paie était régulièrement inexacte.

Si la paie était régulièrement perturbée ou inexacte :

56 % des personnes interrogées feraient moins confiance à leur employeur;



40 % déconseilleraient à d'autres personnes de se joindre à l'entreprise.

Les répondants qui ont déjà connu des erreurs ou des retards dans la gestion de la paie ont déclaré ce qui suit :

Sentiment de malaise quant à leur capacité à gérer leurs dépenses (26 %)



Sentiment de ne pas être reconnus par leur employeur (19 %)



Tensions dans les relations de travail (29 %)



Répercussions sur la santé mentale (16 %)



Chute de la productivité ou désinvestissement au travail (20 %)

Six répondants québécois sur dix se sentiraient plus à l'aise s'ils savaient que les professionnels de la paie de leur entreprise sont reconnus et formés comme tels.

LE SONDAGE

Ces résultats proviennent d'un sondage mené en ligne par l'Institut national de la paie du 23 au 27 février 2023 auprès d'un échantillon de 1 550 Canadiens (dont 207 du Québec) qui occupent un emploi à temps plein ou à temps partiel et qui sont membres du Angus Reid Forum. Le sondage a été réalisé en anglais et en français. Aux seules fins de comparaison, la marge d'erreur pour un échantillon probabiliste de cette taille serait de plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À PROPOS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PAIE

L'Institut national de la paie fait la promotion du service de paie au pays comme élément indispensable à la santé des entreprises au pays, notamment en établissant LA norme professionnelle d'excellence et en transmettant son expertise essentielle. Nous fournissons les connaissances et les ressources dont plus de 40 000 professionnels de la paie ont besoin pour développer leur potentiel, dont 1,5 million d'employeurs dépendent pour le paiement annuel de 1,06 billion de dollars en salaires et en avantages imposables, et dont les administrations publiques dépendent pour recevoir 364 milliards de dollars en retenues obligatoires qui servent chaque année à financer des programmes essentiels. Les accréditations accordées par l'Institut, les seules de ce type pour le service de paie au pays, sont reconnues comme la référence en matière d'expertise et de professionnalisme.

