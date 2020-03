Gagnants des prix d'excellence 2020 de la construction en béton de l'ACI Québec et Est de l'Ontario

MONTRÉAL, le 17 mars 2020 /CNW Telbec/ - L'ACI (American Concrete Institute), section du Québec et de l'est de l'Ontario, est fière de vous dévoiler les gagnants de sa première édition des prix d'excellence de la construction en béton. Ces prix visent à souligner la qualité, la diversité, et l'effervescence de la construction en béton dans notre chapitre local.

L'ACI tient à remercier les 28 projets qui ont présenté leur candidature. Tous ces projets ont été jugés par un panel de 8 juges, chacun représentant une branche de l'industrie du béton, selon notamment des critères de mérite architectural, de mérite d'ingénierie, de créativité, de techniques de construction et solutions innovantes. À partir de là, trois nommés par catégorie ont été retenus et les gagnants ont été dévoilés lors d'un gala le 10 mars 2020, à l'hôtel Mortagne de Boucherville. Le gala a été présidé par M. Michel Pigeon et a été animé par Mme Caroline Côté. Plus de 130 personnes étaient présentes lors de ce gala afin de célébrer l'industrie du béton.

Voici la liste des gagnants par catégorie :

L'Amélioration des infrastructures de l'Assemblée nationale du Québec (Bâtiment de faible hauteur)

Le Complexe des Sciences - Campus MIL (Bâtiment de moyenne hauteur)

des Sciences - Campus MIL (Bâtiment de moyenne hauteur) L'Avenue (Bâtiment de grande hauteur)

Le Pont Samuel-de Champlain (Infrastructures)

(Infrastructures) La Boutique Phare : SSENSE Montréal (Béton apparent ou décoratif)

Le projet de Réfection du passage inférieur Berri-Sherbrooke à Montréal (Réparation et restauration)

Ces projets représenteront le chapitre local lors de l'ACI Excellence in Concrete Construction Awards qui aura lieu le 26 octobre prochain à Raleigh, Caroline du Nord. Tous les projets qui n'ont pas gagné cette année ont la possibilité de soumettre de nouveau leur candidature l'an prochain, pour autant que les dates de fin de projet respectent les exigences du concours de 2021.

Pour plus de détails sur les gagnants et les autres participants, vous pouvez consulter le site internet à l'adresse suivante : http://aciquebec.com/index.php/fr/bourses-et-prix/prix-d-excellence. N'hésitez pas non plus à consulter les dernières nouvelles de l'ACI Québec et Est de l'Ontario sur Facebook ou LinkedIn.

SOURCE ACI Québec et Est de l'Ontario

Renseignements: [email protected], 855-300-7803

Liens connexes

https://www.aciquebec.com/