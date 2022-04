GAFAM, au moins, paye tes impôts !

MONTRÉAL, le 9 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne du Québec, ATTAC-QC, organise un défilé d'Amazombies pour protester l'accaparement de la richesse par les géants de l'économie numérique le samedi 9 avril à la place Émilie-Gamelin à 15h30.

Depuis le début de la COVID-19, les GAFAM et autres grandes entreprises numériques enregistrent des profits record. « Amazon à elle seule vient d'enregistrer des profits de 137,4 milliards $US et est la troisième plus puissante compagnie au monde pour ce qui est de ses revenus. Nous nous inquiétons grandement de la puissance, de l'omniprésence et de l'influence de ces entreprises », s'inquiète Claude Vaillancourt, président d'ATTAC-Qc.

Selon le Journal de Montréal, le gouvernement du Québec ne sait toujours pas si Amazon a payé des impôts ici! « Les GAFAM de monde profitent largement de la générosité des gouvernements à leur égard, alors que les simples contribuables, eux, payent pleinement tout leur dû. Une grande injustice acceptée depuis trop longtemps! », souligne Claude Vaillancourt, président d'ATTAC-QC.

Payer leurs impôts, c'est la moindre des choses. Mais les GAFAM se distinguent aussi par leur antisyndicalisme, leurs atteintes à l'environnement, leurs pratiques monopolistiques, leur lobbying intensif, leur insertion dans la vie privée des gens, etc. Des pratiques dénoncées par ATTAC-Québec lors de cette action contre les géants numériques.

Un point de presse sera prévu au début de l'action. Pour toute question, veuillez contacter Samuel-Élie Lesage au (514) 994-8551.

Où : Montréal, place Émilie-Gamelin

Quand : 15h30, le samedi 9 avril

