Gaëtan Lelièvre se joint à la coopérative de solidarité transport régionale du Québec - TREQ

QUÉBEC, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer qu'un intervenant majeur de la question du développement des régions, Gaétan Lelièvre se joint à l'équipe à titre de délégué régional et membre fondateur de la coopérative TREQ. Monsieur Lelièvre contribuera à représenter TREQ ainsi que les intérêts du Bas Saint-Laurent, la Gaspésie et des Îles de la Madeleine au sein de la coopérative.

'' Depuis trop longtemps, nos régions ne peuvent compter sur un véritable service aérien et lorsqu'il est offert, c'est malheureusement a un prix prohibitif, deux à trois fois plus élevé qu'ailleurs au Canada, en 2020, le transport aérien ne doit plus être un luxe réservé à une élite, c'est un service essentiel et une condition de base au développement d'un territoire. Les régions du Québec ont plus que jamais besoin de ce service pour assurer leur avenir, attirer et maintenir les jeunes familles, les professionnels et les entreprises qui s'investiront dans ces milieux de vie qui regorgent de potentiels a développer. La formule coopérative m'apparaît depuis longtemps comme une opportunité de placer le transport aérien au service des régions et non plus les régions au service des cies aériennes. C'est donc dans cet esprit que j'accepte de me joindre activement à l'équipe de TREQ, mentionne Gaétan Lelièvre membre fondateur de TREQ et Président de la firme-conseils Lelièvre Conseils Développement des Régions.

'' Nous sommes très heureux d'accueillir Gaétan dans l'équipe de TREQ. Celui-ci connaît bien le transport aérien et l'importance d'avoir un service de qualité accessible pour l'ensemble des usagers. On ne peut compter sur un meilleur ambassadeur pour représenter TREQ et défendre les besoins de la population et des entreprises du Bas Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles.'' ajoute Serge Larivière membre fondateur de TREQ.

'' M. Lelièvre est vite apparu pour nous comme un représentant incontournable des régions, sa vaste expérience permettra à TREQ de s'assurer de comprendre les enjeux du milieu et s'assurer de bien y répondre tant sous les angles sociales, économiques que touristiques. Le bas Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine attendent depuis longtemps un tel service '' ajoute Éric Larouche membre fondateur de TREQ.

À propos de Gaétan Lelièvre

Détenant une formation universitaire en administration et en développement régional, Gaétan Lelièvre est aujourd'hui, Président de l'entreprise Lelièvre Conseils en Développement des Régions, il cumule plus de 35 ans d'expériences dans les domaines de l'administration publique du développement local, régional et national ainsi que de l'aéroportuaires.

Il a occupé notamment des postes de directions générales dans le milieu municipal, les MRC et les CLD en plus d'avoir été directeur de 2 aéroports (Gaspé et Rocher Percé. Il a été présent sur la scène politique québécoise à titre de député de Gaspé entre 2012 et 2018 et ministre délégué aux Régions de 2012 à 2014. Monsieur Lelièvre a occupé, et occupe toujours, plusieurs présidences d'organisations de l'Est du Québec dans le domaine du transport notamment à titre d'ex-président du Chemin de fer de la Gaspésie, du port de Gaspé, de la commission des transports de la Gaspésie ainsi que l'actuelle présidence de la Société portuaire Bas Saint-Laurent Gaspésie.

À propos de la Coopérative TREQ

La Coopérative de solidarité transport régional Québec TREQ est un nouveau transporteur aérien régional québécois dont la mission est de desservir les régions du Québec et permettre leur développement.

TREQ propose une flotte d'appareils Bombardier Q400- 78 places, des avions régionaux performants afin de permettre des prix de billets normaux. Pour la coopérative TREQ, le transport aérien est le moyen pour nos régions de se développer.

