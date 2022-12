GUANGZHOU, Chine, 28 décembre 2022 /CNW/ - À l'occasion de la Coupe du monde 2022, GAC MOTOR a lancé une série de promotions liées à celle-ci à Doha, au Qatar, qui visaient à rapprocher un public enthousiaste des mondes passionnants du football et de la construction automobile.

Le logo et les modèles de GAC MOTOR ont été affichés sur la façade de la tour Aspire, le plus haut bâtiment du Qatar situé dans le quartier d'affaires dynamique de Doha. Également connue sous le nom de The Torch Doha, cette tour de 318 mètres a porté la flamme des Jeux asiatiques de 2006.

À l'autre bout du monde, GAC MOTOR a offert aux supporters locaux une séance de visionnage de la Coupe du monde à Santiago, au Chili. Une quarantaine de propriétaires de voitures GAC MOTOR, de partenaires et d'influenceurs renommés se sont réunis pour assister à un match passionnant entre le Portugal et le Maroc afin de célébrer le deuxième anniversaire de la marque au Chili.

Le voyage d'une vie

GAC MOTOR a offert à un grand nombre de partisans fidèles de la marque - notamment à des partenaires et des vendeurs de premier plan - une fin de semaine pleine d'événements passionnants au beau milieu de la Coupe du monde.

Arborant les T-shirts « GO AND CHANGE! » signés GAC MOTOR, l'assistance a eu le plaisir de visionner un match de football enflammé qui se déroulait au Stade Education city, au même titre que des millions d'autres spectateurs dans le monde entier.

Ce voyage de trois jours revêtait une importance particulière pour Abdulaziz Ganadili. M. Ganadili est le meilleur vendeur de la marque en Arabie saoudite et le champion régional du concours de compétences commerciales qui porte le nom de cette même marque. « Je souhaite exprimer ma gratitude à l'égard de GAC MOTOR pour m'avoir fourni une plateforme qui m'a permis non seulement d'améliorer mes compétences professionnelles, mais aussi d'entreprendre un voyage qui restera inoubliable aussi longtemps que je vivrai », a-t-il déclaré.

Voyager avec style : Le parc automobile de GAC MOTOR

Les invités ont profité de tous les transports assurés par le tout nouveau modèle GS8, qui se caractérise par sa grande taille et son aspect luxueux, ainsi que par les modèles GS4 et GA6, qui sont les préférés des acheteurs.

Les véhicules de GAC MOTOR sont dotés de fonctions très conviviales, de grands écrans tactiles, d'une puissante technologie de climatisation et de filtrage de l'air, ainsi que d'écosystèmes intelligents qui garantissent un maximum de confort dans les voitures.

Le tout nouveau modèle GS8 est principalement conçu pour l'environnement chaud, sec et sableux de Doha, avec son vaste toit ouvrant panoramique inondant l'intérieur de lumière naturelle sans compromettre la température ou la qualité de l'air.

La passion est le moteur de l'innovation, tant en matière de sports que dans le domaine de la technologie des véhicules. Tout comme GAC, les athlètes s'efforcent toujours de faire mieux. GAC MOTOR poursuivra sa mission consistant à offrir une expérience de mobilité axée sur la technologie à une plus grande échelle grâce à des travaux en R-D soutenus et à l'esprit du savoir-faire.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1974699/mp4.mp4

SOURCE GAC MOTOR

