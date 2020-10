Cette conférence de presse mondiale en direct sur YouTube a été organisée conjointement par Ahmad Albader, un présentateur saoudien bien connu, et Rana Jobran, qui fait de l'animation à la radio et à la télévision. L'événement combinait des vidéos, des interactions en ligne en temps réel avec l'auditoire, ainsi que d'autres activités.

En tant que nouvelle voiture phare de GAC MOTOR, le tout nouveau modèle GA8 incarne le résultat de 12 années d'inventivité et d'intelligence de GAC MOTOR et offrira un service et une expérience de conduite de haut niveau à l'élite locale de l'Arabie saoudite. D'une longueur de plus de 5 mètres et ayant un empattement de 2,9 mètres, ce nouveau véhicule phare équipé d'un moteur 390T de troisième génération offre une puissance importante et ne prend que 7,8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Tout en conservant ses avantages originaux, les nouvelles améliorations du GA8 en matière de sécurité de la carrosserie et de l'environnement intérieur assurent une sécurité complète ainsi qu'un confort exceptionnel aux passagers. Le modèle GA8 est également équipé de sièges G-Health fabriqués de cuir de qualité supérieure et de suède haut de gamme Ultrasuede®, ainsi que d'un avant ventilé, d'un filtre de système de climatisation CN95 et d'un purificateur d'air par plasma, qui isole la chaleur et les substances nocives tout en conservant l'air frais dans la voiture.

Enregistrement d'une croissance constante et perfection des gammes de produits depuis l'entrée du fabriquant sur le marché saoudien

Possédant 5 salles d'exposition dans 4 grandes villes saoudiennes, GAC MOTOR a connu une expansion rapide depuis son entrée sur le marché saoudien en 2018 avec Aljomaih Automotive Company.

À ce jour, GAC MOTOR a introduit huit modèles en Arabie saoudite, y compris des VUS, des berlines à trois compartiments et des monospaces, qui ont bien été accueillis, car ils offrent aux consommateurs saoudiens une expérience de conduite diversifiée et de haute qualité.

Grâce à une solide équipe de recherche et développement et à des systèmes de fabrication intelligents, GAC MOTOR a fait évolué son système mondial de chaîne d'approvisionnement et a établi un contrôle de la qualité strict pour toutes les pièces. La politique de garantie de cinq ans ou de 150 000 km de GAC MOTOR offre aussi plus de tranquillité d'esprit aux consommateurs. Grâce à de telles améliorations, le constructeur automobile GAC MOTOR est bien placé pour favoriser des déplacements plus agréables pour les consommateurs du monde entier.

