GAC MOTOR classé première marque chinoise dans l'étude de qualité initiale de J.D. Power pour la huitième année de suite

J.D. Power est l'une des institutions les plus professionnelles et faisant autorité dans le domaine des renseignements sur les consommateurs et des études de marché. Elle est réputée pour son indépendance et son objectivité. L'étude de qualité initiale (IQS) de 2020 réalisée en Chine couvre 241 modèles de 57 marques, relève 218 problèmes de qualité initiale et a consigné la rétroaction de 32 536 utilisateurs, mettant en évidence la confiance envers les marques et leur fiabilité.

Depuis huit ans, le champion des marques chinoises, GAC MOTOR démontre un niveau de qualité stable et fiable reconnu par les marchés et les autorités.

GAC MOTOR a toujours rigoureusement contrôlé la qualité et la fiabilité de ses véhicules sur tous les aspects et amélioré les conceptions élaborées de chaque modèle. Cette année, GAC MOTOR a lancé le projet « high Quality, high Durability, and high Reliability » (QDR), c'est-à-dire haute qualité, grande durabilité et haute fiabilité. La marque s'en est servie comme un indicateur complet de la qualité des produits et a rehaussé les normes concernant la durabilité, ainsi que la qualité, assurant ainsi constamment une qualité élevée à ses clients.

L'exceptionnel système de contrôle de la qualité et d'approvisionnement procure à chaque modèle une qualité extraordinaire. Le GS3, dont la qualité est reconnue par des institutions très respectées, acquiert la première place dans le segment des petits VUS de l'IQS de J.D. Power. Il s'agit d'un des modèles les plus vendus au monde qui offre aux clients une solution de mobilité de pointe et de grande qualité, avec son apparence d'allure noble et tendance, ainsi qu'une expérience de conduite et de contrôle largement privilégiée par les consommateurs du monde entier.

Le GN6, un autre modèle vedette, a également été récompensé par J.D. Power et obtient la deuxième place dans la catégorie des monospaces moyens. Combinant qualité et mode, capacité et confort, intelligence et sécurité, le GN6 convient aux réunions d'affaires haut de gamme ainsi qu'aux loisirs familiaux et répond aux besoins diversifiés des consommateurs.

À l'heure actuelle, GAC MOTOR a étendu ses activités dans 26 pays et régions du monde, ayant au préalable établi un réseau de ventes et de services. Malgré l'impact continu de la pandémie, GAC MOTOR a pris de l'expansion, contrairement à la tendance de l'industrie, et a démontré une forte lancée de croissance constante.

