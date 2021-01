GUANGZHOU, Chine, 28 janvier 2021 /CNW/ - Partout dans le monde, on recourt aux véhicules à nouvelle énergie pour réduire les émissions de carbone liées aux déplacements. Mais la technologie entourant les batteries freine depuis toujours leur développement et la généralisation de leur utilisation. Dans les dernières années, un nouveau matériau à la conductivité exceptionnelle a joué un rôle clé dans le développement des batteries pour voitures électriques : le graphène.

GAC Group a récemment annoncé avoir franchi un cap majeur dans le domaine de la technologie de batterie : sa batterie au graphène à charge ultrarapide a été considérablement améliorée et est en cours d'essai dans les véhicules. Aion V, qui est le premier véhicule à être équipé de cette batterie, fait actuellement l'objet d'essais en conditions hivernales. Sa production de masse devrait commencer en septembre 2021.

Pouvant coûter jusqu'à plusieurs centaines de dollars par gramme, le graphène s'est vu surnommer « or noir ». Lors de sa journée technologique organisée en juillet 2020, GAC Group a fait la démonstration de sa technologie de production de graphène tridimensionnel (graphène 3D) protégée par des droits de propriété intellectuelle indépendants, résolvant ainsi le problème du coût élevé du graphène. Par sa simplicité, sa stabilité et son efficacité, le mode de production adopté divise par dix les coûts associés au mode de production habituel.

Après avoir réussi à produire du graphène à grande échelle et à faible coût, GAC Group a aussi réalisé des avancées majeures relativement à ses applications. L'industrie des véhicules électriques, par exemple, est on ne peut plus intéressée par cette batterie au graphène à charge ultrarapide. D'une capacité de charge rapide de 6C et combinée à un chargeur haute puissance de 600 A, cette batterie peut être rechargée à 80 % en 8 minutes. Elle a également réussi le test de sécurité le plus strict qui évalue la qualité et la fiabilité sur la base des normes les plus élevées.

Cette technologie de batterie au graphène est la première du genre dans le secteur. Elle réduira considérablement le temps de charge et augmentera significativement la durée de vie des batteries - deux irritants présentement associés aux véhicules entièrement électriques. La bonne nouvelle, c'est que cette technologie de batterie est maintenant sortie des laboratoires en vue de sa production. Aion V, qui est le premier modèle de véhicule à être équipé de cette batterie au graphène, fait actuellement l'objet d'essais en vue de sa production de masse.

Grâce à sa planification stratégique et à son approche proactive dans le domaine des technologies de pointe, GAC Group contribuera significativement au développement et à l'expansion de sa propre marque : GAC MOTOR. Forte de ses nombreuses technologies de pointe, GAC MOTOR est idéalement placée pour continuer à offrir une expérience technologique agréable et d'excellence aux consommateurs.

