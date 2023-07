GUANGZHOU, Chine, le 1er juill. 2023 /CNW/ -- GAC Group, le principal fabricant automobile de Chine qui met fortement l'accent sur l'innovation, a tenu l'édition 2023 de sa conférence phare annuelle GAC TECH DAY le 26 juin. L'événement, dont le thème était « Evolving Technology » (L'évolution des technologies) a présenté plusieurs prouesses novatrices clés et des premières industrielles dans le domaine de la connectivité, des moteurs et de la technologie des véhicules.

L'événement a attiré plus de 160 médias étrangers et nationaux ainsi que des invités de marque, dont Jiang Zhitao, maire adjoint de Guangzhou, Zeng Qinghong, président de GAC Group, et Feng Xingya, directeur général de GAC Group.

Lors de la conférence, GAC a dévoilé en primeur mondiale le moteur alimenté à l'ammoniac pour les automobiles. Le moteur, développé par le centre interne de recherche et développement du groupe, garantit un démarrage fiable, une puissance de 120 kW et un taux de réduction des émissions de carbone de 90 %, offrant une solution de rechange efficace, fiable et à faible teneur en carbone pour l'industrie automobile.

GAC a également présenté Trumpchi E9, le premier véhicule de tourisme de l'industrie à utiliser l'hydrogène liquide comme carburant. Équipé de l'architecture modulaire hybride Mega Waves de GAC, le véhicule de conception militaire à hydrogène a une autonomie de près de 600 km et peut parcourir jusqu'à 100 km avec 1,4 kg d'hydrogène.

L'entreprise a également présenté ADiGO MAGIC, une plateforme logicielle libre (open source) révolutionnaire intégrée au véhicule. La plateforme offre plus de 2 000 fonctions axées sur le service pour créer des scénarios de déplacement personnalisés et immédiats pour les utilisateurs. Elle sera intégrée au modèle AION Hyper GT, qui sera lancé sous peu.

De plus, GAC a également présenté son modèle GOVE (GAC On-the-Go Vertical EV), un véhicule volant entièrement électrique. Constitué d'un habitacle séparable et d'un châssis mobile autonome alimenté par ADiGO PILOT, le GOVE est composé de matériaux composites légers à 90 %, d'un système de commandes de vol 3DoF et d'une technologie de mise à quai de haute précision de qualité aérospatiale. La conception garantit que le GOVE peut fonctionner comme une solution de mobilité intelligente dans les scénarios de déplacements au sol, de vols aériens et de mise à quai air-sol.

La technologie et l'innovation sont l'essence de la valeur de la marque de GAC MOTOR. Les réalisations technologiques présentées lors du salon GAC TECH DAY 2023 serviront de solutions clés aux efforts de la marque visant à atteindre de nouveaux sommets sur le marché mondial de l'automobile. GAC continuera de tirer parti de ses capacités pour bâtir un avenir de la mobilité axé sur l'innovation et carboneutre.

