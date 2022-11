Gabrielle Destroismaisons devient porte-parole de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal

MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal (SSVPM) est fière d'annoncer que Gabrielle Destroismaisons agira dorénavant à titre de porte-parole officielle de l'organisme et de l'ensemble de ses programmes.

L'artiste sera présente à Montréal (point de service de Verdun) à l'occasion de la collecte de dons et de denrées alimentaires de la guignolée annuelle de la SSVPM, dimanche 20 novembre 2022 de 10h30 à 12h00.

Gabriel Destroismaisons, porte-parole de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal ; Crédit photo : Patrick Beaudry (Groupe CNW/Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal)

Les représentants des médias sont invités à venir discuter des enjeux de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté au Québec.

En 2021, la SSVPM a distribué l'aide alimentaire à plus de 20 000 personnes, dont 48% d'enfants. Sa mission est de venir en aide aux populations les plus vulnérables à travers le dépannage alimentaire, un programme de persévérance scolaire et des activités de réinsertion sociale.

Alors que le visage de la pauvreté a beaucoup changé avec la crise actuelle, Gabrielle Destroismaisons s'allie à la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal en tant que porte-parole pour sensibiliser le grand public et accompagner l'organisme dans son futur développement philanthropique.

Quoi : Guignolée (collecte de fonds et de denrées alimentaires)

Quand : dimanche 20 novembre 2022, de 10h30 à 12h00

Où : 284 rue de l'Église, Verdun H4G 2M4

Opportunités d'entrevues :

Gabrielle Destroismaisons , porte-parole de la SSVPM

, porte-parole de la SSVPM Valérie Hélène Gagnon, directrice générale de la SSVPM

Bénévoles et donateurs de la SSVPM

Citations :

« Je viens d'une famille nombreuse et nous avions peu de moyens financiers. Pendant de nombreuses années, nous avons eu recours au dépannage alimentaire et je sais à quel point cela peut être une aide précieuse. Je suis heureuse aujourd'hui de m'engager et de pouvoir sensibiliser aux côtés de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal sur l'importance de donner au suivant pour la cause. »

Gabrielle Destroismaisons, artiste et porte-parole de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal

« La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal est en pleine transformation et l'arrivée de Gabrielle insuffle un vent de fraîcheur à l'organisme. Notre association avec elle était une évidence, elle partage parfaitement nos valeurs et saura nous accompagner dans le rayonnement de nos actions pour aider les plus démunis. »

Valérie Hélène Gagnon, directrice générale, Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal

À propos de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal

La Société de Saint-Vincent de Paul est l'un des premiers organismes d'entraide créé au Québec en 1848 et solidement enraciné dans les différents quartiers de Montréal, Laval et dans la MRC de L'Assomption. Fondées sur l'implication citoyenne de nos bénévoles et leur volonté de créer des liens, nos actions favorisent la dignité, l'autonomie et l'intégration à la collectivité des personnes à travers l'aide alimentaire, des programmes de persévérance scolaire et d'insertion sociale, ainsi que par l'accès aux biens de première nécessité.

Pour plus d'informations, visitez le site : www.ssvp-mtl.org

