FORT LAUDERDALE, Floride, 25 octobre 2024 /CNW/ - GA Telesis, LLC (« GA Telesis »), un leader mondial des solutions d'aviation commerciale et d'aérospatiale, a annoncé aujourd'hui avoir signé une entente d'achat définitive et obtenu les approbations d'entreprise nécessaires pour acquérir 23 avions usagés Airbus A320ceo et A321ceo de Spirit Airlines, Inc. L'appareil, propulsé par les modèles V2527-A5 et V2533-A5 Select-Les moteurs à réaction OneMC ont été fabriqués entre 2014 et 2019, marquant ainsi la plus importante acquisition d'aéronefs non autorisés de millésimes similaires de l'entreprise.

Cette acquisition stratégique renforce considérablement le portefeuille de la flotte de GA Telesis, améliorant ainsi sa capacité à répondre à la demande mondiale croissante d'aéronefs à fuselage étroit. L'entreprise commercialisera ces appareils auprès de sa vaste clientèle mondiale pour poursuivre ses activités aériennes commerciales.

« Nous sommes ravis d'annoncer cette importante acquisition, qui ajoute à notre portefeuille un grand nombre d'avions Airbus A320ceo et A321ceo très recherchés, a déclaré Marc Cho, président de GA Telesis LIFT Group. « La gamme d'avions A320ceo est réputée pour son efficacité, ses performances et sa fiabilité, ce qui en fait une option attrayante pour les compagnies aériennes du monde entier. « Nous sommes convaincus que ces appareils offriront une valeur importante à nos clients alors qu'ils poursuivent leurs activités. »

Récemment, l'entreprise a annoncé l'acquisition de plusieurs aéronefs loués d'Avolon et, en plus de la transaction avec Spirit, plus de 20 aéronefs sont en cours d'acquisition au cours des prochains mois.

À propos de GA Telesis

GA Telesis, un leader mondial des solutions aérospatiales, est reconnu pour son excellence inégalée en matière de services du marché secondaire et de gestion du cycle de vie. Le GA Telesis Ecosystem™ est un vaste réseau mondial couvrant 54 emplacements dans 30 pays sur six continents. Les solutions intégrées de l'entreprise comprennent les services de pièces et de distribution, les solutions logistiques, la gestion des stocks, la location et le financement, la révision des moteurs et les services de MRO.

GA Telesis s'engage à l'égard du développement durable grâce à des initiatives novatrices en matière de développement durable et à des technologies de pointe, y compris la transformation numérique, et à l'utilisation de matériaux de pointe. Les systèmes aérospatiaux et les technologies d'aéronefs connectées de l'entreprise stimulent l'efficacité et la performance, tandis que son réseau d'ERR et son soutien AOG 24/7 offrent une fiabilité inégalée.

