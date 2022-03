« Comme nous l'avons vu récemment, l'état fragile de l'infrastructure électrique de notre pays a de graves conséquences sur notre sécurité et notre économie, a déclaré John Mueller, président et propriétaire de G&W Electric. Nous nous engageons à collaborer avec les services publics pour cibler les vulnérabilités et fournir des solutions de pointe comme le réenclencheur Viper-HV pour une fonctionnalité directement sur les lignes de sous-transmission. Jusqu'à aujourd'hui, cela n'était possible qu'en installant des sous-stations à coût élevé. »

Conçu de manière unique comme un système autonome doté des capacités trois en un d'un réenclencheur, de transformateurs de courant et de capteurs de tension internes intégrés, le Viper-HV offre aux services publics des performances améliorées sur un poteau pour éliminer automatiquement les défauts temporaires et isoler uniquement cette section du réseau afin de protéger les autres lignes contre les pannes et d'éviter qu'une région entière ne soit privée d'électricité.

Le Viper-HV offre aux services publics une flexibilité d'installation grâce à une variété de configurations, y compris des versions phase sur phase et à bras croisés pour s'adapter à l'infrastructure de ligne existante. G&W Electric propose des conceptions prêtes à l'emploi avec des accessoires préinstallés et des solutions flexibles adaptées aux défis environnementaux.

« Dans un effort pour développer le réseau de l'avenir, le réenclencheur Viper-HV offre également des solutions qui aideront les services publics à réduire les coûts futurs tels que la maintenance, le remplacement de l'équipement et les pénalités pour les pannes », a ajouté M. Mueller.

Sans besoin de pétrole ou de gaz, le Viper-HV réduit la maintenance de routine et améliore la sécurité du personnel. De plus, l'interrupteur à vide et les autres parties sous tension sont scellés dans une isolation diélectrique solide éprouvée sur le terrain, ce qui assure une sécurité optimale pour l'opérateur et une protection supplémentaire pour décourager les interférences de la faune.

Pour de plus amples informations sur le réenclencheur Viper-HV, veuillez consulter le site : https://solutions.gwelec.com/high-voltage/ .

À propos de G&W Electric

Depuis 1905, G&W Electric a contribué à alimenter le monde en électricité grâce à des solutions et des produits innovants pour les réseaux électriques. Avec l'introduction du premier dispositif de terminaison de câble déconnectable au début des années 1900, G&W Electric a commencé à se forger une réputation de solutions techniques innovantes pour répondre aux besoins des concepteurs de systèmes. Grâce à son engagement constant à satisfaire ses clients, G&W Electric jouit d'une réputation mondiale pour ses produits de qualité et son service supérieur. Pour plus d'informations sur G&W Electric, visitez leur nouveau site web à l'adresse suivante : www.gwelectric.com . Suivez G&W Electric sur Twitter @GW_Electric et sur LinkedIn .

