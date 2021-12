Le système de localisation de fautes, d'isolement et de rétablissement du service (FLISR) monophasé et le rétablissement de la baisse de tension pour les réseaux de distribution d'électricité réduisent la fréquence des coupures d'alimentation et la durée des pannes.

BOLINGBROOK, Illinois, 15 décembre 2021 /CNW/ - G&W Electric, un fournisseur mondial d'équipements de production d'électricité depuis 1905, a annoncé aujourd'hui l'approbation d'un brevet pour l'application du processus de localisation de fautes, d'isolement et de rétablissement du service (FLISR) monophasé sur les réseaux de distribution d'électricité, améliorant davantage les indices de fiabilité en isolant la phase unique touchée par une faute.

Le processus FLISR monophasé fournit la solution à la faute la plus courante au sein de l'industrie des services publics : une défaillance de la ligne monophasée menant à un défaut à la terre. Avec le processus FLISR triphasé, même lorsqu'une faute particulière ne concerne qu'une ou deux phases, tous les clients de la ligne de transport d'électricité touchée subissent une coupure d'alimentation.

La technologie FLISR monophasée, qui favorise une amélioration de la disponibilité et de la fiabilité des sources énergétiques, permet aux services publics de réacheminer automatiquement l'électricité, réduisant ainsi le nombre de clients touchés par les pannes et atténuant la durée des pannes de quelques heures à quelques secondes.

« Récemment, l'idée de reconfigurer automatiquement le réseau électrique, grâce à la solution FLISR et au système de rétablissement de la baisse de tension, est devenue le principal moyen utilisé par les fournisseurs d'électricité pour atteindre leurs objectifs sur le plan de la fiabilité, a déclaré John Mueller, président et propriétaire de G&W Electric. En passant à l'automatisation monophasée, nous sommes en mesure d'atteindre des objectifs de fiabilité plus élevés et d'établir la nouvelle norme de fiabilité du réseau électrique, tout en augmentant la satisfaction des clients. »

Traditionnellement, les systèmes FLISR et systèmes de rétablissement de baisse de tension étaient exécutés en trois phases; toutefois, la transition vers des processus monophasés offre aux services publics la voie vers des gains progressifs et durables en matière de fiabilité des systèmes. G&W Electric offre les toutes dernières innovations relatives à la technologie FLISR, comme l'automatisation monophasée, pour aider les services publics à réduire la durée des pannes et à fournir une énergie plus fiable aux clients.

« Ces brevets permettront à G&W Electric de poursuivre le développement de la technologie monophasée et de continuer à fournir les nouvelles technologies d'automatisation FLISR, a poursuivi M. Mueller. L'automatisation monophasée accroît non seulement la fiabilité, mais renforce également la sécurité entourant les mesures de distribution d'électricité. En fait, bon nombre des questions et des préoccupations concernant les charges triphasées sont atténuées lorsque le processus d'automatisation monophasée est mis en œuvre dans les opérations et les systèmes. »

Pour en savoir plus sur la solution monophasée FLISR, visitez le https://www.gwelectric.com/products/power-grid-automation/fault-location-isolation-and-service-restoration/.

À propos de G&W Electric

Depuis 1905, G&W Electric contribue à fournir de l'énergie au monde au moyen de solutions et de produits innovants dans le domaine du réseau électrique. En présentant le premier dispositif terminal de câble détachable au début des années 1900, G&W Electric a commencé à se tailler une réputation en matière de solutions techniques innovantes visant à répondre aux besoins des concepteurs de systèmes. Toujours soucieuse de satisfaire ses clients, G&W Electric est reconnue mondialement pour ses produits de qualité et son service supérieur. Pour en savoir plus sur G&W Electric, visitez notre nouveau site Web à www.gwelectric.com. Suivez G&W Electric sur Twitter @GW_Electric et sur LinkedIn.

