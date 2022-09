FYihealth group et WestGroupe fusionnent

Le fabricant et distributeur de lunettes basé à Montréal se joint à la principale entreprise détenue et gérée par des optométristes au Canada.

CALGARY, AB et MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW/ - FYihealth group, la principale organisation de soins de santé diversifiés au Canada, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un accord pour acquérir WestGroupe. Après cette annonce, WestGroupe poursuivra ses activités de façon indépendante.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de WestGroupe au sein de FYihealth group », a dit le Dr Alan Ulsifer, président du conseil d'administration et chef de la direction de FYihealth group. Le marché de l'optique et des soins de la vue est en pleine mutation, et de nouveaux acteurs tentent constamment de perturber l'approvisionnement actuel en soins oculaires et en lunettes. Cette acquisition vise notamment une collaboration entre collègues de l'industrie et la création d'une équipe pour plaider en faveur de prix de gros équitables sur le marché. Ce partenariat aura un important effet positif à la fois sur les clients de FYihealth group et sur ceux de WestGroupe. »

« Depuis sa création, WestGroupe s'est efforcée d'être un chef de file dans l'industrie nord-américaine de l'optique en visant constamment une approche prospective de notre activité et de notre secteur. Notre objectif sera toujours de veiller à ce que les professionnels de la vue indépendants disposent des produits et des programmes dont ils ont besoin pour être concurrentiels sur ce marché qui évolue constamment. Notre partenariat avec FYihealth group nous permettra de développer de nouveaux moyens d'apporter une valeur ajoutée à notre clientèle. WestGroupe continuera ses activités de façon indépendante, sous la direction de la famille Suliteanu et de Mike Debono. FYihealth group a été créée avec la vision qu'en s'unissant, les optométristes définiraient l'avenir de la profession et de l'industrie. Nous sommes fiers de nous joindre à une équipe qui a toujours défendu avec acharnement cette formidable industrie que nous avons au Canada », a dit Michael Suliteanu, président de WestGroupe.

Les conditions de la transaction ne sont pas divulguées.

À PROPOS DE FYIHEALTH GROUP

FYihealth group est la plus importante société de soins de santé diversifiés au Canada. Dirigée par des optométristes, gérée par des professionnels et centrée sur les patients, l'organisation se consacre à offrir des soins de la vue et des traitements médico-esthétiques exceptionnels, ainsi que des produits et des services conçus avant tout pour les patients. L'entreprise compte plus de 300 cliniques partout au pays, et figure aux palmarès 2020, 2021 et 2022 des sociétés les mieux gérées au Canada. Investie de la mission d'enrichir la vie à l'intérieur comme à l'extérieur des murs de ses cliniques, FYihealth group soutient de nombreuses causes et activités philanthropiques par l'entremise de programmes axés sur la collectivité et de la Fondation Enrichir la vie. Pour en savoir plus, consultez le site https://fyihealthgroup.com/.

À PROPOS DE WESTGROUPE

Fondée en 1961, WestGroupe est une entreprise familiale avec plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie de l'optique. Notre mission est de proposer aux consommateurs, ayant un intérêt marque pour la mode, des lunettes aux designs uniques et de qualité supérieure. Notre équipe s'engage également à offrir un service à la clientèle et des produits exceptionnels. WestGroupe se consacre à définir les futures normes de l'industrie de l'optique en développant, créant et soutenant des produits et services innovateurs permettant à nos clients de réussir. WestGroupe propose une sélection de marques internationales de premier ordre dans plus de 40 pays, dont FYSH, KLiiK denmark, EVATIK, SuperflexMD et OTP.

Renseignements: Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Kimberly Martin, FYihealth group, [email protected]