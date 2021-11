La marque axée sur la technologie et le style rejoint une organisation de soins de santé diversifiée de premier plan leur permettant une percée dans un nouveau segment et une expansion nationale

CALGARY, AB et MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW/ - FYidoctors, la principale organisation de soins de santé diversifiés au Canada, est heureuse d'annoncer l'acquisition de BonLook, la marque montréalaise réputée pour ses styles tendance et son approche technologique en lunetterie. L'ajout de BonLook renforce le portefeuille de FYidoctors avec de nouvelles opportunités d'étendre la marque à l'échelle nationale et au-delà de nos frontières.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe BonLook au sein de FYidoctors », a déclaré le Dr Alan Ulsifer, président et PDG de FYidoctors. « BonLook renforce notre portefeuille avec une marque qui se distingue par une offre produit et une expérience moderne. Nous sommes ici pour soutenir la croissance de BonLook et continuer à offrir un service inégalé aux clients existants et nouveaux tout en créant opportunités d'affaires axées sur l'innovation, la qualité des produits et un service supérieur. »

BonLook est une leader de la lunetterie fondée en 2011 par Sophie Boulanger et Louis-Félix Boulanger. Pionnière de la vente en ligne de lunettes de vue de marque au Canada, l'entreprise compte maintenant 36 magasins dans cinq provinces canadiennes. BonLook a développé une approche technologique unique dans le domaine de l'optique. Connue pour ses montures élégantes, ses verres de qualité et ses prix accessibles, BonLook collabore fréquemment avec des personnalités canadiennes inspirantes. Ses dernières campagnes mettent en valeur la diversité du Canada et son image de marque chic, tendance et sophistiquée a conquis les consommateurs canadiens depuis plus d'une décennie.

« Nous sommes ravis de rejoindre l'organisation FYidoctors », a déclaré Sophie Boulanger, co-fondatrice et PDG de BonLook. « Nous avons constaté un avantage immédiat pour notre marque et notre entreprise lorsque nous avons analysé les synergies entre nos organisations. L'entrée de BonLook dans la famille FYidoctors offrira à l'entreprise et à ses employés de nouvelles opportunités stratégiques sur ce marché en forte croissance. Faire partie de l'équipe FYi ouvre un nouveau chapitre pour nous et apporte une croissance passionnante, un accès aux ressources et l'opportunité d'apprendre de leur culture d'entreprise primée.

« Nous tenons à remercier toute l'équipe de Walter Capital qui a su nous accompagner à différentes étapes de notre croissance et nous a permis d'étendre notre marque à travers le Canada au cours des 5 dernières années. Leur soutien, tant financier que professionnel, nous a permis d'atteindre le jalon que nous célébrons aujourd'hui. Nous tenons également à remercier Anges Québec qui nous soutient depuis de nombreuses années », a conclu Louis-Félix Boulanger, Co-fondateur et COO de BonLook.

L'équipe de direction de BonLook, dirigée par Sophie Boulanger et Louis-Félix Boulanger, conservera leurs fonctions actuelles, avec le support de l'équipe de FYidoctors.

« Nous souhaitons la bienvenue à toute l'équipe de BonLook alors que nous entamons un nouveau chapitre dans le développement de cette marque à fort potentiel. L'ajout de BonLook à notre portefeuille renforce nos positions dans la vente au détail, la fabrication et l'optométrie. FYidoctors peut clairement prétendre être l'entreprise de soins oculaires la plus intégrée verticalement au Canada », a conclu le Dr Ulsifer.

Les termes de la transaction ne sont pas divulgués. Stifel GMP agit à titre de conseiller financier de BonLook. Fasken Martineau DuMoulin LLP agit à titre de conseiller juridique de BonLook. Burnet, Duckworth & Palmer LLP agit en tant que conseiller juridique de FYidoctors.

À PROPOS DE FYIDOCTORS

FYidoctors est la plus importante société de soins de santé diversifiés au Canada. Dirigée par des médecins, gérée par des professionnels et axée sur les patients, l'organisation se consacre à offrir des soins de la vue et des traitements d'esthétique médicale exceptionnels, ainsi que des produits et des services centrés sur les patients. L'entreprise compte plus de 300 cliniques partout au pays, et a été nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada en 2020 et en 2021. Investie de la mission d'enrichir la vie à l'intérieur et à l'extérieur des murs de ses cliniques, FYidoctors soutient un large éventail de causes et d'initiatives philanthropiques par l'entremise de divers programmes axés sur la communauté et de la Fondation Enrichir la vie.

Pour en savoir plus, visitez le site www.fyidoctors.com

À PROPOS DE BONLOOK

BonLook offre une expérience de vente innovatrice et des produits qui ont du style, avec une qualité sans faille. Depuis ses débuts, l'entreprise a pour objectif de rendre la lunette de prescription accessible afin d'en faire un accessoire mode incontournable au rapport qualité-prix sans égal. Initialement lancée en ligne, l'entreprise compte maintenant 36 points de vente au Canada. Aujourd'hui, BonLook se définit comme étant l'ultime destination pour une garde-robe de montures tendance, pensées et dessinées à Montréal. Visitez www.BonLook.ca.

Renseignements: FYidoctors, PM Rendon, [email protected], +1.416.585.2090; BonLook, Christine Boivin, [email protected], +1.514.293.3423

