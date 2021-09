Déjà, la clientèle de WBL pourra bénéficier d'AGA+PLUS, un service unique d'AGA pour une gestion simplifiée des régimes, une flexibilité sans égale, un meilleur contrôle sur les coûts de médicaments et des économies d'échelle substantielles.

« L'ajout de WBL au sein de notre équipe nous positionne avantageusement dans notre volonté d'explorer de nouveaux marchés d'expansion, un objectif très clair que nous partageons avec Novacap, notre partenaire d'affaires. Offrir nos produits et services exclusifs à un plus grand nombre de clients tout en tirant parti de la force de WBL dans son marché confirme notre mission, soit de faciliter l'accès aux assurances et rentes collectives, et d'en simplifier la gestion. », se réjouit Martin Papillon, président-directeur général d'AGA assurances collectives.

« Grâce à cette union, WBL sera en mesure d'élargir son offre de services à sa clientèle en plus d'accéder à de nouveaux marchés. Toute notre équipe travaillera de concert avec les nouveaux collègues d'AGA afin de développer l'entreprise et de la faire rayonner dans nos marchés actuels, et bien au-delà. », renchérit Alain Rivard, associé et PDG de WBL.

« Chez Novacap, les entreprises guidées par une vision forte et des valeurs solides nous passionnent. Nous sommes donc ravis de voir ces deux entreprises se réunir aujourd'hui. », a déclaré Marcel Larochelle, associé directeur chez Novacap. « La combinaison d'AGA et de WBL consolidera leurs forces et leur permettra de devenir un fournisseur clé d'assurance collective à l'échelle nationale. Nous sommes impatients de les accompagner tout au long de ce processus, en leur apportant notre soutien et notre expertise pour les aider à atteindre leurs objectifs. »

Cette fusion porte à 130 le nombre d'employés d'AGA assurances collectives et à plus de 1600 le nombre de clients maintenant desservis, ce qui confirme la position de chef de file d'AGA en assurances collectives au Québec.

À propos d'AGA assurances collectives

Avec des bureaux à Montréal et à Québec, AGA assurances collectives est le n° 1 au Québec dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance collective sur mesure, et se spécialise également en régimes de rentes collectives. Depuis plus de 40 ans, grâce à ses outils novateurs et son service à la clientèle hors pair, AGA assurances collectives soutient plus de 65 000 adhérents dans la gestion et l'adjudication de leurs demandes de règlements de soins médicaux, dentaires et autres. Pour en savoir plus, consultez aga.ca.

À propos de WBL assurances et actuariat

Plus qu'un courtier, Wagner Bujold Leduc assurances et actuariat vise à devenir un partenaire de la croissance humaine et financière de sa clientèle. Aussi, depuis plus de 30 ans, l'entreprise met à la disposition de ses clients une équipe de courtiers en assurance collective et des actuaires expérimentés pour négocier avec les assureurs des régimes qui répondent exactement à leurs besoins. Ces années d'expérience ont fait passer l'organisation d'une vision de courtage à une vision actuarielle, qui repose sur un service au-delà des attentes et des analyses approfondies. Pour plus d'information, visitez assurancescollectives.com.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des services financiers, Novacap, grâce à son expertise opérationnelle approfondie, peut accélérer la croissance des sociétés dans ces domaines et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap possède les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec, ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez novacap.ca .

SOURCE Novacap Management Inc.

Renseignements: Martin Papillon, AGA assurances collectives, 514 935-5444, poste 2003, [email protected] ; Alain Rivard, WBL assurances et actuariat, 418 621-8090, poste 1390, [email protected] ; Yasmine Sardouk, Novacap, 450 651-5000, [email protected]

Liens connexes

http://www.novacap.ca