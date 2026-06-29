FUSILLADE À MONTRÉAL : DES MOTIVATIONS ANTIFÉMINISTES À NE PAS ÉCARTER

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) est profondément préoccupé par les motivations antiféministes et misogynes de l'auteur de la fusillade survenue dans Côte-des-Neiges, à Montréal.

Bien que les victimes de cette tragédie n'aient pas été ciblées en raison de leur genre, le manifeste de l'auteur révèle une idéologie antiféministe et misogyne, un fait qui ne peut être relégué au second plan. « Lorsque quelqu'un affirme vouloir instaurer un régime où les femmes ne pourraient plus disposer librement de leur corps ou choisir leurs partenaires, il s'agit d'une attaque directe contre les droits et l'autonomie des femmes », déclare Royse Henderson, porte-parole pour le Réseau.

Les femmes ont le droit de prendre leurs propres décisions concernant leur corps, leur sexualité et leurs relations amoureuses et elles ont le droit de vivre libres de toute forme de contrôle, de domination ou de violence. Les discours qui cherchent à restreindre ces libertés constituent un recul inquiétant face aux avancées réalisées en matière d'égalité jusqu'à maintenant.

À une époque où l'on observe une augmentation des discours antiféministes dans les espaces publics et numériques, le RTRGFQ estime qu'il est essentiel de nommer clairement le mobile en cause dans ce tragique événement.

Il est impératif que le gouvernement agisse résolument pour contrer l'antiféminisme, le masculinisme et la misogynie de façon plus large afin que ce type d'actes de violence ne se reproduise pas. En tant qu'organisme de défense collective des droits des femmes, le RTRGFQ souhaite une société sécuritaire et sans violence pour les femmes, au bénéfice de l'ensemble de la population.

Le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) est un organisme féministe de défense collective des droits travaillant sur les questions touchant les intérêts et les droits des femmes en tenant compte de l'intersection des divers systèmes d'oppression. Il s'agit d'un regroupement provincial composé des Tables régionales de groupes de femmes représentant les 17 régions du Québec. Le RTRGFQ est en action depuis 2001 pour favoriser l'égalité pour toutes les femmes.

SOURCE Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec

Pour information et demandes d'entrevue : Royse Henderson, Organisatrice féministe politique, 514 725-7049 | [email protected]