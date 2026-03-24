Organisateurs : CNFA et IM Sinoexpo

SHANGHAI, 24 mars 2026 /CNW/ - Furniture China, le plus grand événement commercial d'Asie consacré à l'ameublement, annonce une édition phare pour 2026, qui vise à transformer le paysage de l'industrie avec une nouvelle vision stratégique audacieuse. Prévu du 7 au 11 septembre 2026, en collaboration avec Maison Shanghai, l'événement s'étendra sur 350 000 m² répartis dans 50 salles de Pudong, offrant aux professionnels du monde entier cinq jours d'innovation de produits, d'excellence en conception et d'opportunités commerciales internationales.

Grâce à une participation internationale renforcée et à une planification de zones dédies, Furniture China 2026 (8-11 septembre, SNIEC) ira au-delà de son offre traditionnelle de meubles rembourrés et de salle à manger. De nouvelles zones dédiées mettront en vedette une grande salle de mobilier d'extérieur au design élégant et fonctionnel, ainsi qu'une spectaculaire section de mobilier commercial présentant des solutions de bureau haut de gamme provenant de grandes marques et d'exposants émergents.

Sur le même site, le FMC Premium China (FMP) réunira à nouveau des fabricants et des innovateurs de matériaux, mettant en valeur des techniques avancées et un design de pointe qui harmonisent esthétique et fonctionnalité.

« Après 30 ans de service à la communauté mondiale du mobilier, nous entrons dans un nouveau chapitre avec une orientation stratégique plus précise et une réactivité du marché », déclare Mme Stella Zhong, CEO et responsable de Furniture China. « Notre édition 2026 est une plateforme dynamique conçue pour anticiper les changements dans l'industrie, promouvoir le commerce d'exportation grâce à l'excellence de la chaîne d'approvisionnement et créer des occasions sans précédent pour les acheteurs internationaux. »

La confiance de l'industrie demeure forte : 90 % des principaux exposants sont déjà réinscrits, dont plusieurs marques internationales et nationales, comme Ashley, AICO, HTL, AHOME, ENOVA, Fursys, et d'autres encore - feront leur retour à l'expo cette année.

Maison Shanghai 2026 dévoile de nouvelles catégories et met l'accent sur le design

Marquant une nouvelle ère d'évolution, Maison Shanghai 2026 (7-11 septembre, SWEECC) continue de défendre des valeurs de design qui rehaussent l'intérieur de la maison et transforment les modes de vie. Couvrant 80 000 m², le salon présente les catégories Cuisine et bain et Maison intelligente, ainsi que des expositions thématiques organisées développées avec des communautés mondiales du design. Des prix majeurs permettront de faire le pont entre la créativité chinoise et les marchés internationaux.

Sous le thème « Design ∞ », quatre salles dédiées,Design Solutions, Design Business, Design Highlandet Design Living, présentera un mélange d'expositions sur le mode de vie, de collections de boutiques et d'artisanat culturel. Une série de forums de design viendra compléter le salon, offrant une expérience complète d'approvisionnement et de réseautage aux acheteurs, aux distributeurs, aux concepteurs et aux médias du monde entier.

Préparez votre visite

Le DTS et l'application officielle offrent une inscription simplifiée et des outils intelligents comme LeadGrab, ce qui permet de rapprocher les acheteurs et les exposants internationaux.

Dates à retenir ! 7-11 septembre 2026, au SNIEC et au SWEECC, à Pudong.

Préinscrivez-vous en ligne ou via l'application.Faites

votre demande d'exposant.

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SOURCE Furniture China 2026

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