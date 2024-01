MISSISSAUGA, ON, le 29 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, marque une étape importante pour Furlani Foods, chef de file canadien des produits de pain à l'ail, qui célèbre 40 ans d'excellence inégalée dans la fabrication d'aliments synonymes de bonne humeur qui transforment les repas du quotidien en expériences de repas extraordinaires.

Anniversaire de l’emballage thématique (Groupe CNW/Furlani Foods) Furlani Foods, connue pour produire des aliments synonymes de bonne humeur depuis 40 ans (Groupe CNW/Furlani Foods)

Depuis quatre décennies, la marque Furlani occupe une place de choix aux tables et rend les échanges amusants et mémorables entre amis et familles partout en Amérique du Nord qui dégustent ensemble du pain. Les amateurs de pain à l'ail s'identifient à la marque parce qu'elle incarne de solides valeurs familiales, qui à leur tour favorisent un sentiment de bonheur et d'unité à l'heure du repas.

Pour souligner l'occasion, Furlani Foods célébrera son anniversaire avec une campagne omnicanale marquant son héritage.

La nouvelle bannière du 40e anniversaire de l'entreprise est au cœur de la campagne. Tous ses éléments emblématiques, notamment les points de vente, le site Web, le réseau social, l'emballage, les événements spéciaux et la publicité, rendent hommage à la longévité de la marque. Audacieux et colorés, ils soutiennent la promesse d'aliments synonymes de bonne humeur. Cette bannière accompagne le logo Furlani Family Faves récemment lancé qui apparaît sur tous les emballages de produits Furlani.

Les gens reconnaissent la valeur de passer plus de temps ensemble, c'est-à-dire d'établir des liens, de manger et de savourer leurs repas. Les produits de marque Furlani sont l'étincelle de ces grands moments de connectivité familiale en apportant du réconfort et de la joie à tous. Au Canada, Furlani est disponible dans les allées de la boulangerie et des produits surgelés.

Pour en savoir plus sur les produits Furlani®, visitez www.furlanifoods.com

À propos de Furlani Foods Corporation :

Depuis des décennies, Furlani Foods allie un riche héritage de fabrication de produits de pain à l'ail de spécialité de grande qualité à un esprit d'entreprise. L'entreprise est passionnée et déterminée à transformer les repas de tous les jours en expériences mémorables que tout le monde peut apprécier ensemble. Elle exerce ses activités à partir de trois installations de boulangerie-pâtisserie de pointe situées à Oak Creek, au Wisconsin, ainsi qu'en Ontario, au Canada. Furlani Foods fabrique et distribue des produits de marque et de marque privée aux principaux détaillants et exploitants de services alimentaires en Amérique du Nord.

