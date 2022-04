Depuis 40 ans, la marque Furlani fabrique des produits synonymes de bonne humeur que les familles peuvent savourer ensemble. La nouvelle allure lumineuse de la marque et les éléments redessinés incluent un mot-symbole actualisé, inspiré par l'énergie dynamique qui caractérise les repas servis avec du pain à l'ail. Cette nouvelle allure projette un halo expressif de doré et d'orangé, des couleurs chaudes qui évoquent la marque optimiste, familiale et réconfortante qu'est Furlani.

Cette nouvelle identité dynamique crée un impact visuel fort et distinctif dans le rayon, tout en véhiculant la conviction de la marque qu'un repas avec Furlani est le catalyseur de la convivialité familiale. En plus du mot-symbole, ce nouvel emballage très parlant facilite l'achat, renforce l'attrait du produit et indique clairement la saveur, les principales caractéristiques du produit, le temps de préparation rapide et les ingrédients clés différenciés que recherchent les consommateurs. Les photographies des produits sont utilisées de manière proéminente dans le nouveau design afin d'amplifier l'expérience gustative riche et savoureuse qui fait la réputation de Furlani. Des suggestions de présentation et des idées de recettes sont également accessibles grâce à un code QR figurant au dos de chaque emballage.

« Nous avons toujours été animés par la passion et la détermination de transformer les repas de tous les jours en expériences mémorables que tout le monde peut apprécier ensemble, explique Jackie Brendel, chef du marketing chez Furlani Foods. Cette nouvelle image de marque communique ce qui rend si spéciale la marque Furlani (un engagement inébranlable à offrir aux consommateurs de délicieux produits de première qualité), tout en s'adressant aux personnes responsables des repas dont l'objectif principal est de voir tout le monde passer du bon temps ensemble autour d'un succulent repas. Nous avons validé la nouvelle allure au moyen de recherches approfondies auprès des consommateurs. Elle s'est révélée accrocheuse, mémorable et claire pour ce qui est de la communication des avantages des produits. De plus, nos clients de détail, nos consommateurs fidèles et les nouveaux acheteurs de la marque lui ont accordé leur préférence. Les consommateurs apprécient les produits de pain à l'ail Furlani, car ils savent qu'acheter les produits de la meilleure qualité qui soit signifie manger les produits les plus savoureux qui soient. »

Grâce à Davis (davis.agency), l'agence partenaire de Furlani Foods, cette nouvelle approche intégrée met en évidence la nouvelle vision passionnée de la marque, laquelle propose une esthétique non conventionnelle que l'on ne trouve pas dans la catégorie à l'heure actuelle. « L'arôme du pain à l'ail est le signal silencieux qui fait accourir toute la famille à table. C'est un produit synonyme de plaisir, donc c'est ce que son allure et son ton doivent exprimer », affirme Vania Campagnaro, directrice de comptes de groupe chez Davis. Les emballages à la nouvelle allure attrayante arriveront dans les magasins du Canada et des États-Unis en avril 2022 et seront accompagnés d'un nouveau site Web qui reflète mieux la marque et les besoins des consommateurs d'aujourd'hui.

Les pains, les petits pains, les bâtonnets, les nœuds, les biscuits et les Texas Toasts à l'ail de Furlani sont vendus dans le rayon de la boulangerie et celui des produits surgelés des magasins d'alimentation du Canada. Pour de délicieuses inspirations, visitez le site furlanifoods.com.

Furlani Foods

Depuis près de 40 ans, Furlani Foods est un fabricant chef de file de produits de pain à l'ail de spécialité qui sont devenus de grands favoris familiaux. L'entreprise possède des installations de fabrication de pointe à Mississauga (Ontario) et à Oak Creek (Wisconsin) aux États-Unis. Elle fabrique et distribue aux plus grands détaillants et exploitants de services alimentaires nord-américains des produits de marque exclusifs et des produits sous marque de distributeur. Le secret de sa réussite repose sur l'expertise de ses maîtres boulangers et de son équipe de développement de produits chevronnée, qui mettent leurs compétences et leur passion au service de la perfection.

