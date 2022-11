TORONTO, le 30 nov. 2022 /CNW/ - FundMore, logiciel de souscription de prêts hypothécaires primé, a annoncé aujourd'hui l'établissement d'un partenariat stratégique avec le Groupe M3, leader indéniable du montage de prêts au Canada.

Une véritable collaboration

M3Tech et FundMore collaboreront pour déployer la puissante plateforme globale de montage de prêts de FundMore afin d'accélérer considérablement les approbations hypothécaires en freinant la hausse de la fraude, en augmentant les options de prêt pour les emprunteurs, et, ultimement, en améliorant l'expérience hypothécaire de tous les intervenants. Au final, les courtiers, les emprunteurs et les prêteurs y gagneront tous.

Freiner la hausse de la fraude afin d'améliorer l'expérience hypothécaire globale

La fraude hypothécaire connaît une flambée depuis 2020. De nombreux courtiers et prêteurs n'ont toutefois pas de moyen rapide et sûr de repérer les demandes frauduleuses. Les vérifications manuelles ne sont pas infaillibles et prennent du temps, ajoutant de nombreux jours à un processus déjà bien lourd. La situation expose les prêteurs et les courtiers à des risques superflus et est source de stress et d'anxiété pour les acheteurs.

Grâce à son architecture novatrice, FundMore enrichira l'expérience des courtiers et des clients de M3 et renforcera ses objectifs de transformation numérique en :

éliminant les processus manuels, ce qui améliorera d'au plus 50 % l'efficience des équipes de souscription ;

réduisant d'au plus 75 % le temps consacré à la collecte de documents ;

réduisant d'au plus 90 % le délai de financement avec l'aide d'une technologie d'IA à la fine pointe de l'industrie ;

réduisant considérablement la fraude et les erreurs dans les demandes, des éléments que l'on retrouve actuellement dans 70 % des demandes (statistique sur l'ensemble de l'industrie) ;

ajoutant une couche de sécurité grâce à la certification SOC 2 Type 2.

Le Groupe M3 est la société mère de Multi-Prêts Hypothèques, de Mortgage Alliance, d'Invis, de Mortgage Intelligence, et de Verico. Ensemble, les membres de ce groupe offrent des services de courtage hypothécaire et des produits d'assurance par l'intermédiaire de son réseau national de courtiers.

FundMore est le leader des plateformes de prêts assistées par l'IA et ancrées dans l'infonuagique.

« Notre partenariat avec FundMore accélère notre objectif d'offrir une valeur incomparable à nos partenaires de courtage et de prêt. Nous sommes convaincus que cette collaboration démarquera nos courtiers du reste de l'industrie, a affirmé Luc Bernard, président et chef des opérations de M3. Les courtiers et les prêteurs membres de notre écosystème pourront tirer profit de la plateforme novatrice de FundMore, ce qui renforcera notre efficience, réduira le temps de collecte des documents et accélérera énormément le processus d'approbation pour les emprunteurs. En un mot, FundMore permettra à notre réseau de travailler rapidement, intelligemment et en toute sécurité. Nous sommes éblouis par l'énorme talent chez FundMore, leur technologie novatrice et leur vision pour l'avenir de l'industrie. »

« Pour FundMore et M3, l'avenir du marché hypothécaire mondial passe par une expérience-client soutenue par des données, a affirmé Chris Grimes, directeur général de FundMore. Le délai entre la présentation d'une demande et l'approbation du financement se compte désormais en jours, et non plus en semaines ni en mois. Notre logiciel en fera une réalité dans l'ensemble du réseau M3. Nos nouveaux partenaires sont des leaders de l'industrie qui placent les clients au centre d'un processus de prêt appuyé par la technologie. Nous ne pourrions pas être plus heureux d'avoir établi ce partenariat entièrement canadien. »

À propos de FundMore

Le catalogue de produits de FundMore intègre des fonctions et des fonctionnalités issues des percées technologiques et logicielles. Le système de montage de prêts automatisé et exhaustif de FundMore s'appuie sur l'apprentissage machine pour simplifier le financement, réduire les risques, renforcer l'efficience grâce à l'analytique, et améliorer considérablement la rapidité et le succès du processus de souscription. La plateforme de souscription automatisée et globale de FundMore s'appuie sur les toutes dernières technologies, notamment des cartes Google en direct, l'évaluation automatisée des propriétés, un portail de dépôt de documents sécuritaire doté de signature électronique, de vérification d'identité et d'autres fonctions.

Il n'est pas surprenant que FundMore ait reçu de nombreux prix et éloges au sein de l'industrie, notamment le titre de finaliste aux Canadian Mortgage Awards de 2021, le prix Top Placer des Go Global Awards de 2021, le titre de meilleur logiciel de souscription automatisé appuyé par l'IA de 2021 décerné par Corporate Vision, le prix du Canadian Proptech Innovation de 2021, le prix Next Big Thing décerné par Best Ottawa Business, le titre d'employeur cinq étoiles dans l'industrie hypothécaire en 2022, et plus encore.

Pour plus de renseignements au sujet de FundMore, veuillez visiter le site Web de l'entreprise : https://www.fundmore.ai

À propos du Groupe M3

Établi à Montréal, au Québec, le Groupe M3 est la principale institution financière non bancaire œuvrant dans le montage de prêts de même que le leader indéniable du courtage hypothécaire au Canada. Dirigé par ses membres, appuyé par des données et entièrement axé sur les consommateurs, le groupe comptant plus de 8 300 courtiers et ses filiales (Multi-Prêts Hypothèques, Mortgage Alliance, Invis, Mortgage Intelligence, Verico, Simplinsur/SimplAssur, M3 Tech, M3 Ventures, YourMortgageMarket.com, et Pinch Financial) n'ont qu'un seul objectif : être les plus solides alliés des consommateurs canadiens pour répondre à leurs besoins financiers d'un océan à l'autre.

Pour plus de renseignements sur le Groupe M3, veuillez visiter le site Web de l'entreprise : https://www.m3-grp.com

SOURCE FundMore

Renseignements: Brad Cartier, [email protected]