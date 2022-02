Fugèreville - Fin des travaux de reconstruction du pont passant au-dessus de la rivière Laverlochère

ROUYN-NORANDA, QC, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, annoncent la fin des travaux de reconstruction du pont passant au-dessus de la rivière Laverlochère et situé sur le 6e Rang, à Fugèreville, ainsi que la levée des limites de charge sur cette structure.

La structure est désormais prête pour la prochaine étape, soit l'asphaltage des approches. Ces interventions de parachèvement auront lieu dès ce printemps.

La conception de la reconstruction de ce pont a été prise en charge par le ministère des Transports et a débuté le 28 septembre 2021. Grâce à l'utilisation d'un nouveau concept adapté aux particularités du site, le pont a été complètement reconstruit en moins de 20 mois. Rappelons que la durée moyenne de reconstruction d'un pont est de trois à cinq ans.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'annoncer la finalisation de ce projet stratégique pour le développement économique de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. La reconstruction de cette structure permet d'assurer la viabilité du lien routier, en plus d'éliminer les restrictions de charge pour les nombreux transporteurs dans ce secteur. C'est également un bel exemple de l'expertise du Ministère, grâce à qui la réalisation de ce projet a été rendue possible dans un délai exceptionnellement court. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La concrétisation de ce projet était une priorité pour moi. Puisque je suis à l'écoute des préoccupations du milieu, il était incontournable, de mon point de vue, que les municipalités de Fugèreville et de Laverlochère puissent bénéficier d'une structure sécuritaire qui répond aux besoins des entreprises à proximité. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

Faits saillants

Rappelons que cette structure était auparavant soumise aux restrictions de charge suivantes : 26 tonnes pour un camion d'une seule unité (camion porteur), 38 tonnes pour un camion semi-remorque et 50 tonnes pour un train routier.

Les travaux de reconstruction de ce pont représentent un investissement de 1,56 M$.

